Breves: Deportivas

P U B L I C



EL PEQUE NO PUDO El sueño de Diego Schwartzman en Roland Garros se chocó ayer con un indomable Rafael Nadal, quien lo derrotó por 6-3, 6-3 y 7-6 (0). El Peque tuvo otra actuación digna de su gran momento tenístico, pero el español demostró por qué ganó en 12 ocasiones el título en París (donde tiene record de 99 victorias y apenas dos derrotas). De todas maneras, el argentino cierra su participación con saldo positivo en este Grand Slam: su avance a semifinales le permitirá ubicarse en el 8º lugar del ranking mundial. En tanto, Nadal jugará el domingo la final frente al serbio Novak Djokovic, quien ayer le ganó 6-3, 6-2, 5-7, 4-6 y 6-1 al griego Stefanos Tsitsipas. Hoy será el turno de la definición femenina: la estadounidense Sofia Kenin (campeona del Abierto de Australia este año) se medirá frente a la polaca Iga Swiatek, quien eliminó en semifinales a la rosarina Nadia Podoroska. DELBONIS Y COLLARINI En el Challenger de Parma, Federico Delbonis consiguió ayer un gran triunfo al vencer 4-6, 6-2 y 6-2 al italiano Marco Cecchinato por los Cuartos de Final. Hoy, en semifinales, se medirá con el estadounidense Francis Tiafoe. Por su parte, el avance de Juan Pablo Ficovich se frenó ayer en los Cuartos de Final: cayó en tres sets ante el australiano Alexei Popyrin. En tanto, en el Challenger de Barcelona, Andrea Collarini accedió a las semifinales tras superar 7-5 y 6-4 al español Jaume Munar. Su rival por un lugar en la final será el también español Carlos Alcaraz. En este mismo certamen, Facundo Bagnis quedó eliminado ayer al caer 6-0 y 6-2 con el local Carlos Gimeno Valero. MIAMI NO SE RINDE Anoche, en el sexto juego de las Finales NBA, Miami Heat superó 111-108 a Los Angeles Lakers y salvó el primer match point de la serie que ahora está 3-2 a favor de los angelinos. Las figuras de Miami en esta victoria fueron Jimmy Buttler (35 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias) y Duncan Robinson (anotó siete triples y terminó con 26 puntos). En los Lakers se destacó LeBron James, quien finalizó el juego con 40 puntos, 13 rebotes y 7 asistencias. El sexto partido de la serie se disputará mañana, siempre en la "burbuja" del complejo Disney en Orlando. VOLEY: DOS CONFIRMACIONES La ACLAV confirmó que el Club Atlético Once Unidos de Mar del Plata y el Club Social y Deportivo Defensores de Banfield serán parte de la próxima edición de la Liga de Voleibol Argentina 2020/2021. Once Unidos llega a la máxima categoría gracias a un trabajo constante y muy fructífero a nivel nacional en sólo un par de años: fue subcampeón de Liga B1 a fines de 2018, en 2019 consumó el salto de categoría y en el primer tramo de 2020, en la edición más reciente del Torneo Argentino de Clubes, estuvo entre los cuatro mejores clasificados cuando la competencia debió suspenderse por la pandemia. Por su parte, para Defensores de Banfield será su primera participación a nivel nacional, luego que el año pasado había obtenido el ascenso a la División de Honor de la Federación Metropolitana, certamen que no pudo realizarse en 2020 por el coronavirus. RUGBY: ADELANTO El partido entre Nueva Zelanda y Australia, previsto el 12 de diciembre como cierre del Rugby Championship 2020, fue finalmente adelantado al 31 de octubre y será la apertura del torneo del hemisferio sur del que participan también Argentina y Sudáfrica. Así, los All Blacks consiguieron finalmente lo que querían: rechazaban jugar el 12 de diciembre, por temor a que sus jugadores, en la eventualidad de una cuarentena en caso de positivo al Covid-19 ese día, no pudieran pasar las fiestas de Navidad en familia. Este año, para limitar los riesgos de propagación del coronavirus, el campeonato, que habitualmente se juega en partidos de ida y vuelta en los cuatro países, tendrá lugar únicamente en Australia.



Breves: Deportivas

10 de Octubre de 2020

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar