Catriel Sánchez anotó el único gol de la jornada. Juan Alvacete fue baja por molestias físicas. El próximo ensayo Violeta será el sábado 17 ante Quilmes. A casi siete meses de su último partido oficial y 37 días después de haber retomado los entrenamientos presenciales, Villa Dálmine disputó su primer amistoso en tiempos de pandemia de coronavirus. Fue ayer contra Almagro, al que superó 1-0 con un gol de Catriel Sánchez. El tanto llegó durante el "segundo bloque" de 50 minutos en el que se dividió la jornada. Durante este tramo, Felipe De la Riva presentó a su formación titular, aunque la ausencia de Juan Ignacio Alvacete (molestias físicas) lo obligó a modificar la alineación planificada: Santiago Moyano fue uno de los tres marcadores centrales, mientras que Facundo Landó se movió como carrilero por derecha. Entonces, el Violeta formó 3-4-3 con Juan Marcelo Ojeda; Santiago Moyano, Maximiliano Pollacchi, Maximiliano García; Facundo Lando, Federico Recalde, Saúl Nelle, Facundo Rizzi; Enzo Ferández, Catriel Sánchez y Sergio Sosa. Por el lado del local, Gastón Esmerado alistó a Francisco Del Riego; Gonzalo Jaque, Sebastián Valdez, Sebastián Hernández, Tobías Moriceau; Luis Jerez Silva, Brian Cuello, David Zarco, Gastón Blanc; Román Martinangeli y Nicolás Ferreyra. En la primera parte de este partido, Villa Dálmine lució mejor asociado, con la idea de tener salidas prolijas desde la última línea y explotar los laterales para profundizar sus ofensivas, aunque por momento faltó esa conexión que debe ofrecer el mediocampo para llegar a posiciones de ataque. El mejor andar del Violeta se plasmó a los cuatro minutos de la segunda parte, en una acción bien resuelta por Sánchez, quien eludió al arquero Del Riego y luego definió ante el cierre de un defensor. Posteriormente, Almagro se adelantó en busca del empate, mejoró en el desarrollo del encuentro, pero no pudo llegar al empate porque sus dos mejores opciones chocaron con grandes respuestas de Ojeda. Anteriormente, el primer bloque de 50 de minutos terminó sin goles. En ese tramo de la mañana, Villa Dálmine presentó una alineación con mayoría de juveniles: formó con Lucas Bruera; Juan Ignacio Varela, Leonel Montani, Francisco Lavielle, Denis Brizuela; Valentín Umeres, Agustín Blumberg (juvenil que se incorporó al plantel por las molestias físicas de Gino Olguín), Franco Marchetti, Tomás Garro; Lucas Cajes y Gastón Martiré. En tanto, Almagro alistó a Horacio Ramírez; Nahuel Basualdo, Luis Lorenzi, Norberto Paparatto, Marco Lambert; Maximiliano Rueda, Gonzalo Martínez; Gonzalo Giménez, Juan José Ramírez, Santiago Ferraris; Facundo Suárez. Concluido este primer amistoso, el plantel fue licenciado hasta el lunes, cuando comenzará una nueva semana de entrenamientos que desembocará en el segundo ensayo de la planificación: el próximo sábado 17, los dirigidos por Felipe De la Riva se medirán con Quilmes en el estadio Centenario.

DE LA RIVA DIALOGANDO CON LOS JUGADORES. EL DT PROBÓ ANTE ALMAGRO EL ESQUEMA 3-4-3 QUE VIENE TRABAJANDO.





FEDE RECALDE COMPARTIÓ EL CENTRO DEL CAMPO CON SAÚL NELLE





SÁNCHEZ CONVIRTIÓ DESPUÉS DE GAMBETEAR AL ARQUERO DEL RIEGO. UN SÁBADO MUY AMISTOSO Este sábado se disputaron otros once amistosos que involucraron a equipos de la Primera Nacional: -Deportivo Morón le ganó 2-0 a Independiente de Avellaneda con tantos de Agustín Mansilla y Guillermo Villalba. -Barracas Central cayó 1-0 ante Racing Club. -Defensores de Belgrano igualó 3-3 con Lanús con goles de Ezequiel Aguirre, Maximiliano Núñez y Nicolás Benegas. -Platense también terminó 3-3 con Vélez Sarsfield con tantos de Matías Tissera y Joaquín Susvielles (2). -Nueva Chicago venció 1-0 a Brown de Adrogué con gol de Enzo Letteri. -All Boys terminó sin goles frente a Estudiantes de Caseros. -Quilmes igualó 1-1 con Temperley. Los goles: Justo Giani para el Cervecero y Federico Vietto para el Gasolero. -Atlético Rafaela empató 1-1 con Patronato de Paraná (Juan Cruz Esquivel anotó para el elenco de Walter Nicolás Otta). -Ferro Carril Oeste también terminó 1-1 con Banfield (Cristian Bordachar convirtió para los de Caballito). -Belgrano de Córdoba cayó 2-0 ante Rosario Central. -Independiente Rivadavia perdió 3-0 con Godoy Cruz.

Villa Dálmine le ganó a Almagro en su primer amistoso

