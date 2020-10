Cabandié: "La Ley de Humedales es muy necesaria"

En Campana, el ministro de Ambiente volvió a apoyar una norma que proteja estos ecosistemas. Y señaló que el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos "es el ejemplo de que un área protegida puede convivir con una metrópoli tan cercana". Luego del acto por el Día Nacional del Guardaparque, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, aseguró que "la Ley de Humedales es muy necesaria". En su visita al Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, el funcionario nacional señaló que, ante los incendios que se han registrado en los últimos meses en diferentes sectores de nuestro país, una norma de ese estilo es fundamental "para preservar un conjunto de ecosistemas que son tan importantes para la regulación del aire, de agua". A su vez, Cabandié también resaltó el proyecto impulsado por el diputado Máximo Kirchner en la Cámara de Diputados para proteger los ecosistemas víctimas de los incendios y prohibir las modificaciones que impliquen cambios en la actividad agrícola, emprendimientos inmobiliarios o cualquier otro tipo de actividad que sea distinta al uso y destino que la superficie tenía al momento de iniciarse el fuego. "Sería importante para terminar con este flagelo que son los hechos antrópicos que producen el fuego, porque en muchas ocasiones son causados con intencionalidad por el sector productivo", explicó el ministro, quien además destacó el anuncio que hizo el presidente Alberto Fernández sobre el proyecto de Ley de Educación Ambiental que enviará próximamente al Congreso. Consultado por La Auténtica Defensa, el ministro se refirió al área protegida que se encuentra en el barrio Otamendi: "El Parque Nacional Ciervo de los Pantanos es el ejemplo de que un área protegida puede convivir con una metrópoli tan cercana como lo es el conjunto de ciudades que está en la zona. Tenemos que aspirar a construir una sociedad que pueda vivir armónicamente con la naturaleza. En definitiva, eso es lo que busca la agenda ambiental", señaló. Además, Cabandié también hizo referencia a la instalación de quinto faro de conservación, cuyo objetivo es la prevención de incendios en el Delta. Estará ubicado en el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos y será el primero en la zona del Paraná de las Palmas. "El faro es un concepto que es bastante gráfico y que busca cercanía con los isleños para tener un sistema de alerta temprana y también modificar usos y costumbres en las prácticas productivos. Y para tener mayor nivel de relación y una visión panorámica de los distintos hechos vinculados a los focos ígneos. Tenemos previstos otros dos en la provincia de Entre Ríos, pero queremos completar 20 faros en todo el Delta del Paraná. Estaremos sumando en las próximas semanas distintos equipamientos, como cámaras que detectan humo, fuego y calor y también drones. Al mismo tiempo, los faros indican presencia física de guardaparques. Es un conjunto de hechos nucleados a través del concepto faro que permitirá tener mayor nivel de prevención y acción". Finalmente, el ministro de Ambiente también se explayó sobre la problemática de incendios que ha afectado a numerosas provincias del país. "La sequía prolongada favorece los focos ígneos que se producen a partir de la especulación inmobiliaria y la irresponsabilidad de aquellos que utilizan métodos agropecuarios en detrimento de lo ambiental", remarcó, al tiempo que pidió mayor compromiso del Poder Judicial: "Si los brigadistas logran apagar el fuego y a los dos días está nuevamente prendido y la Justicia no actúa, es muy difícil". En ese sentido, agregó que "la Nación y las provincias deben robustecer sus sistemas de combate del fuego porque las sequías son muy pronunciadas y porque el cambio climático indica que en los próximos años no serán épocas fáciles" en torno a esta problemática.

EL MINISTRO, OBSERVANDO EL MAPA DEL PARQUE Y SUS ZONAS ALEDAÑAS. A 30 AÑOS DE LA CREACIÓN DE LA RESERVA Y A DOS DE LA CONFORMACIÓN DEL PARQUE NACIONAL El 10 de octubre de 1990, a través de un Decreto del Poder Ejecutivo Nacional, se creó la Reserva Natural Estricta Otamendi. Y en la misma fecha, pero de 2018, se sancionó la Ley Nº 27.456 mediante la cual se conformó el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, el cual cuenta con 5.500 hectáreas, integrando la Reserva Natural Otamendi con la Reserva Natural Provincial Río Luján. "Para nosotros que empezamos la Reserva Estricta de Otamendi en los 90 es una tremenda emoción", señaló Daniel Somma, actual Presidente de la Administración de Parques Nacionales, consultado el viernes in situ por La Auténtica Defensa. "En estos momentos que se cumplen 30 años se nos vienen a la memoria compañeros y compañeras que forjaron lo que hoy es el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos y, particularmente, yo quisiera reseñar a José Sercombe, quien se nos fue este año; también a Juan Larrosa, quien nos acompaña y alguno de sus hijos están presentes como seguidores de su historia en Parques; también a Peteco Medina, que nos acompañó desde un primer momento aquí; a Ubaldo Ochoa, Rodolfo Burkart, quien fueron parte del equipo inicial; y especialmente al Doctor Jorge Elías Morello, quien fue el inspirador de la Reserva Otamendi. Tras esa huella marcada en esa etapa, nos encontramos hoy con una realidad consolidada que brinda, de alguna manera, más servicios a la comunidad campanense y que queremos que se encuentren con más asiduidad como un aula abierta de educación ambiental y encuentro con el paisaje para toda la familia de Campana", agregó Somma con emoción al recordar el trayecto que ha recorrido el área protegida ubicada en nuestra ciudad.

DANIEL SOMMA RECORDÓ LOS INICIOS DE LA RESERVA ESTRICTA OTAMENDI.

Cabandié: "La Ley de Humedales es muy necesaria"

