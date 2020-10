La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 11/oct/2020 Un "Gran Acuerdo Campanense":

Desde el Frente de Todos-PJ proponen un diálogo intersectorial local, en el marco del pacto social que promueve el Presidente Alberto Fernández. "Queremos poner en marcha un camino de producción y trabajo, que no deje a nadie afuera y que nos contenga a todos" expresaron la Presidenta del bloque de Concejales, Sol Calle, Rubén Romano y Oscar Trujillo. El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, llamó a rubricar un "pacto social" entre los distintos sectores de nuestro País, como primer paso para el inicio de un proceso de recuperación productiva, generación de puestos de trabajo y reconstrucción del tejido social. Dirigentes del Frente de Todos-PJ de nuestra Ciudad, trabajan en la réplica de la idea a nivel local, y anticiparon el inicio de una ronda de encuentros intersectoriales en el marco de un proyecto denominado "Gran Acuerdo Campanense". "La crisis económica y social originada por la pandemia, sentó sus bases en la grave situación producto del endeudamiento y el deterioro de la producción nacional durante el Gobierno del ex Presidente Mauricio Macri y la Gobernadora Vidal", coincidieron. "El pacto social de la nación tiene que tener un correlato efectivo en nuestra ciudad" aseguró la Presidenta del bloque de Concejales, Sol Calle, quien expresó que esta serie de encuentros permitirá "iniciar la búsqueda de una base de consensos que nos permitan resolver entre todos los interrogantes que vino a plantear la pandemia". "¿Cuál es la salida de la crisis económica y social que existía y se profundizó? ¿Cuál es el aporte que debemos hacer desde cada sector? ¿Cuáles son las líneas de acción que debemos convertir y sostener en políticas de estado? ¿Cuáles son los compromisos que asume el sector privado?, son algunos de los planteos que requieren de un gran acuerdo para salir adelante" agregó por su parte el Concejal y Presidente del PJ Campana, Oscar Trujillo, quien resaltó que "desde que asumimos los gobiernos de la Nación y la Provincia de Buenos Aires, nos planteamos dos grandes objetivos Queremos poner en marcha un camino de producción y trabajo, que no deje a nadie afuera y que nos contenga a todos". Por último, Rubén Romano señaló que "el único camino para poner en marcha la Argentina, es el del diálogo. En Campana, están dadas todas las condiciones para ser un verdadero ejemplo de este desafío. De la mano de la producción y el trabajo, está la educación, la salud. Contamos con excelentes medios en cada uno de estos ítems. Solo basta alcanzar un acuerdo entre todos los actores para poder encausar a nuestra Ciudad en el camino por el que fue conocida, como un lugar con oportunidades para vivir, desarrollarse, y asegurar la tranquilidad de cada familia que habite este suelo".

