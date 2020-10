La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 11/oct/2020 Alejo Sarna alertó por el funcionamiento ilegal de una tosquera que daña los humedales







Se trata de la empresa "Cantera Las Toscas". El referente del Frente de Todos señaló que "está funcionando de manera ilegal", sin ningún "control del Municipio", y que "se construyó una red de caminos y puentes para llegar rápidamente desde ruta 6 hasta la zona de extracción minera, que no permiten la normal circulación del Arroyo de la Cruz, eliminando la función de reservorios de agua que tienen los humedales". El referente del Frente de Todos Campana denunció el funcionamiento ilegal de la productora minera "Cantera Las Toscas" la cual está dañando seriamente los ecosistemas del Arroyo de la Cruz y de los humedales que a partir de él se generan dado que "se construyó una red de caminos y puentes para llegar rápidamente desde ruta 6 hasta la zona de extracción minera, que no permiten la normal circulación del Arroyo de la Cruz, eliminando la función de reservorios de agua que tienen los humedales por alteos y rellenos que forman inmensos diques que retienen el agua impidiendo su escurrimiento natural produciendo grandes inundaciones en las cuencas superiores y zonas de depósitos de los humedales". "La actividad minera de esta empresa en Campana está funcionando de manera ilegal y además incumple con toda la legislación vigente sea tanto Municipal y Provincial que establecen que los márgenes de los arroyos forman parte de los cursos de agua, por lo tanto, son de dominio público natural y no pueden rellenarse, ni ser adquiridos por privados. En las imágenes satelitales se pueden ver los caminos y puentes que violan la normativa que protege los humedales". "Nos genera una gran preocupación el hecho de que con total normalidad esta empresa está generando la acción minera a la vista de todos con carteles apuntando a ambas direcciones de la ruta 6 y con una evidente entrada y salida de camiones que se dirigen a la zona de extracción de la tosca, sin ningún tipo de intervención ni control del Municipio. Claramente esto demuestra una total falta de compromiso del Gobierno Municipal con la protección de los humedales, con el cuidado del medio ambiente y del único planeta que tenemos. Estamos ante una emergencia climática en donde los humedales cumplen un rol clave para aminorar los efectos del calentamiento global, y protegerlos tiene que ser un compromiso de todas y todos, fundamentalmente de los Gobiernos. Hoy el Municipio de Campana le está dando la espalda a los humedales del Arroyo De La Cruz".











Alejo Sarna



Alejo Sarna alertó por el funcionamiento ilegal de una tosquera que daña los humedales

