La UV Más Campana pondrá a disposición un modelo de reclamo por aumentos de tasas

Los concejales Axel Cantlon y Alexis Twyford destacaron que pondrán a disposición de los vecinos afectados por los aumentos de tasas una nota modelo para que puedan reclamar ante el Municipio. "En los últimos días recibimos innumerables reclamos de los vecinos de diversas partes del partido de Campana producto de los desmedidos aumentos de tasas municipales que están recibiendo. Por ejemplo vimos en el barrio Alto los Cardales aumentos del 660%", comentaron. "Pero el problema no está solamente en la zona de ruta 4 sino que también vecinos del casco céntrico de la ciudad nos han hecho llegar reclamos y de muchos barrios, como por ejemplo en Los Pioneros". "Por lo tanto, vamos a poner a disposición de los vecinos que quieran reclamar ante el municipio un modelo de nota de reclamo que podrán solicitarnos al mail bloqueuvdellepiane@ gmail.com o a través de las redes sociales". "De esta manera podrán presentarse formalmente ante el municipio para frenar este aumento desmedido de los impuestos que están aplicando los funcionarios que no son de Campana y que claramente no conocen la ciudad ni la realidad de los vecinos de las distintas zonas. Entre todos tenemos que hacer fuerza para frenar estos abusos". "Estos aumentos desproporcionados llegan en medio de un escenario económico muy complicado para las familias que han visto mermados sus ingresos de forma considerable por la crisis económica". "Entendemos también que hay inflación y que es estado se tiene que financiar, por eso solicitamos en la última sesión que se ponga un tope a los aumentos de tasas, para que los vecinos tengan previsibilidad, y que se informe de qué manera se calcularon los impuestos". "También es importante recordad que hoy por hoy no se sabe quién es el funcionario responsable del cálculo de los impuestos, porque aparentemente hay una Secretaría de Ingresos Públicos que nadie sabe quien la maneja, el nombre del Secretario es un secreto guardado bajo siete llaves y tiene una gran cantidad de facultades delegadas para determinar los impuestos". "Entre todos los vecinos de Campana tenemos que tomar conciencia de que no se puede seguir con el dominio de gente que no es de nuestra ciudad y que está decidiendo por nosotros", concluyeron.



Concejales Axel Cantlon y Alexis Twyford



La UV Más Campana pondrá a disposición un modelo de reclamo por aumentos de tasas

