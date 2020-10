Axel Cantlon

Como habíamos anunciado desde la creación de la Agencia de Recaudación Municipal se comenzó a modificar el histórico proceso de recaudación municipal que está regulado por normas provinciales. Además de cambiar el procedimiento de recaudación, también se eliminó una ordenanza fiscal e impositiva que ya había sido reformada en 2016 y 2017; y por la cual se había pagado una suma millonaria a una consultora. Esta nueva ordenanza fiscal e impositiva ya está generando muchos dolores de cabeza en diferentes sectores de la comunidad de Campana donde los aumentos superan el 100% y llegaron hasta el 400% o 500% en algunos casos. Las tasas municipales es una contraprestación en dinero de los ciudadanos por un servicio que el municipio presta. En el caso de la tasa de barrido y limpieza la prestación es justamente el barrido y la limpieza de la cuadra y la recolección de residuos sólidos urbanos domiciliaria. Es lógico que la capacidad contributiva de los ciudadanos pueda ser un elemento a considerar a la hora de fijar el importe de las tasas municipales; pero lo ilógico e irrazonable es que el bolsillo de cada contribuyente sea el exclusivo criterio para fijar el valor de las tasas municipales; es decir la capacidad contributiva puede ser un punto a tener en cuenta pero es imposible no analizar la efectiva prestación del servicio y mucho menos la situación económica que vive el país; ni tampoco es lógico que no se ponga un tope a los aumentos de un año para el otro porque eso es irrazonable y desproporcionado. Es importante además entender que la capacidad contributiva no puede ser el elemento excluyente, porque el impuesto a la capacidad contributiva de cada ciudadano es el Impuesto a las Ganancias y a los Bienes Personales, pero la Tasa de Servicios Generales (ex Tasa de Barrido y Limpieza) es un importe que se cobra para cubrir el costo de los servicios que presta. Lo que está pasando en Campana es que el Intendente le mide el bolsillo a los campanenses, y trata a los ciudadanos como clientes; aumentando a discreción sin tener en cuenta las normas; y mucho menos la razonabilidad en la determinación de los hechos imponibles y los importes que corresponden. Esta semana estuvimos reunidos con gente de Barrio Siderca, Los Pioneros, Alto Los Cardales/Parque Natura y los barrios de la Ruta 4 que recibieron aumentos superiores al 100%, y en algunos casos era el segundo aumento anual -ya que habían recibido otro aumento, algunos en febrero o otros en junio de este año-. La bronca principal de la población afectada surge porque el gobierno municipal había prometido que la nueva ordenanza fiscal e impositiva no iba a afectar a los particulares y sólo afectaba a las empresas, y que los "pocos" aumentos a los particulares no iban a superar la inflación. Además porque en muchos casos la prestación del servicio municipal es deficiente o casi nulo en esos barrios; y el pago era figurativo como una colaboración al municipio porque no hay servicio prestado; en otros el servicio es parcial porque sólo hacen recolección de residuos domiciliarios; y en los menos se presta el mismo servicio completo pero el aumento supera la inflación anual siendo excesivo. La realidad supera "la ficción que el Municipio quiso sostener" y muchos sectores fueron perjudicados con aumentos exorbitantes; algo que el gobierno prometió que no sucedería cuando se trataba la ordenanza fiscal e impositiva este año en el HCD. Existen ya varios reclamos administrativos presentados contra la Agencia de Recaudación, la Asamblea de Mayores Contribuyentes integrada en forma irregular que aprobó la ordenanza fiscal e impositiva; y contra la propia ordenanza fiscal e impositiva que seguirán su curso en la justicia en el caso de que el Municipio no quiera dar marcha atrás con éstos aumentos. Esta discusión continuará en la justicia porque es necesario no permitir que quienes tienen que dar el ejemplo ajustándose a las normas, no abusen del poder otorgado en las elecciones, recaudando a cualquier precio.

Opinión:

El Intendente le mide el bolsillo a los campanenses

Por Axel Cantlon

