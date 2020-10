Sebastián Coll asumió este año como Intendente del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos y el viernes fue anfitrión del acto oficial por el Día Nacional del Guardaparque, que contó con la participación del ministro Cabandié. Tras la celebración, en diálogo con LAD, repasó el trabajo que se viene realizando dentro del Parque y también con la comunidad y sus actores para aprovechar la oportunidad que ofrece esta área protegida ubicada en Otamendi. El Día Nacional del Guardaparque se celebró el último viernes, como cada 9 de octubre, en conmemoración a la Ley N° 12.103 de 1934 que creó la Dirección de Parques Nacionales (actual Administración de Parques Nacionales) y las dos primeras áreas naturales protegidas en Argentina: los Parques Nacionales Iguazú y Nahuel Huapi. En este 2020, el acto oficial se realizó en el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, ubicado en el barrio Otamendi, cuyo Intendente Sebastián Coll fue anfitrión de la jornada que contó con la participación del ministro de Ambiente y Desarrollo, Juan Cabandié, y del Presidente de la Administración de Parques Nacional, Daniel Somma. "Que se haya elegido el Parque nuestro para conmemorar el Día Nacional del Guardaparque y que hayan venido las autoridades nacionales hasta acá y que puedan compartir los cambios que venimos haciendo fue muy lindo", explicó Coll en diálogo con La Auténtica Defensa tras el acto. A sus 40 años, este Ingeniero Agrónomo de la Universidad de Buenos Aires asumió en febrero de este año la gestión del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, una zona que conoce ampliamente luego de desempeñarse como Coordinador del Área de Extensión de INTA Delta. "Encontramos un equipo de técnicos, de profesionales, guardaparques y brigadistas muy bien formados y con muchas ganas de laburar y con la necesidad de marcar un horizonte hacia dónde ir. Desde esa mirada empezamos a trabajar este año y en todos los momentos hubo un trabajo muy colaborativo de todos. Así, hoy podemos mostrar un Parque mucho más lindo y encaminado y con un equipo de trabajo mucho más sólido. Poder mostrar el Parque, que es de todos nosotros y de toda la comunidad, de una manera linda, nos llena de orgullo a todos. A mí, en mi rol de Intendente, poder mostrar el trabajo que hacen los guardaparques todos los días es un orgullo enorme. Y también es una gran responsabilidad gestionar para que ellos puedan tener todas las herramientas para poder realizar su trabajo", explicó Coll tras el acto realizado el viernes. -Durante la recorrida con Cabandié y Somma presentaron la reinauguración del vivero de especies nativas. -El vivero tiene un rol muy importante para la restauración de los ecosistemas del Parque, de las zonas que rodean al Parque, de los municipios, las escuelas. Y en el vivero hay un área central que es un Aula Verde, pensada para las escuelas, para que cuando los chicos vengan al Parque tengan un lugar muy importante, en el corazón del vivero, para que puedan aprender. Y esto también lo hacen los guardaparques. Por eso digo que los guardaparques tienen un rol que se ve en cada una de las acciones que se vienen haciendo en el Parque. Así que poder mostrar eso es fabuloso, nos encanta poder hacerlo. -¿En qué otras novedades se está trabajando? -Ya tenemos la habilitación para un sendero y un área de picnic en Río Luján; estamos trabajando en el mismo sentido sobre la costa del Paraná; y estamos ampliando los sectores de visita en Otamendi. Y ese trabajo también se hace con los guardaparques. -En su discurso, Somma destacó acciones encaradas desde el Parque que permitieron revertir problemas y convertirlos en oportunidades. -Si bien nosotros tenemos como objetivo la conservación, no la podemos hacer sin acordarla con la comunidad. Cada uno de los desarrollos que venimos haciendo se hace con la comunidad. Tenemos gente que tiene animales y en vez de sacarlos, los ubicamos dentro de una estrategia de conservación de esos pastizales, donde el ganado pasa a tener un rol dentro de la conservación. Tratamos de revertir un problema y convertirlo en una oportunidad y en parte de una solución. En la Costa del Paraná había gente que tenía casillas y no puede haber allí una casilla de forma ilegal, por lo que les propusimos ser agentes turísticos y transformarlos en guías dentro del Parque. Así venimos trabajando con cada uno de los actores que rodean el Parque y les venimos proponiendo una construcción colectiva del Parque hacia donde nosotros queremos ir. Por eso es muy importante tener claro hacia dónde vamos. El Parque sabía hacia dónde quería ir, así que fue muy importante ordenar las ideas y empezar a trabajar sobre eso, facilitándole a cada equipo la posibilidad de desarrollar su trabajo. Desde la gestión, yo no tengo que decirle a un guardaparque cómo tiene que hacer su trabajo, yo tengo que facilitarle las condiciones para que pueda desarrollarlo. En ese sentido vemos un montón de progresos, a pesar que nos tocó un año muy duro, porque no podemos ver a la gente disfrutando de ese trabajo como nosotros quisiéramos. -Por su ubicación tan cercana al área metropolitana de Buenos Aires, el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos tiene particularidades que lo hacen especial. -Es un pulmón verde y un lugar a conservar y a disfrutar para un conurbano de 14 millones de habitantes. Y es la posibilidad de tener acceso a un Parque Nacional para todas esas personas, porque no necesitas tomarte un avión hasta El Calafate o Iguazú y después pagar una excursión que sale mucho dinero para disfrutar de un Parque Nacional. Acá vos te tomás un tren o un colectivo y llegas con la SUBE a un Parque Nacional, cuyo ingreso y servicios son gratuitos. Entonces es una forma de democratizar el acceso a un Parque Nacional. Y es tener la posibilidad de entrar en contacto con la naturaleza de una manera directa y respetuosa muy cerca de una urbe tan grande y desorganizada y tan fuera del equilibrio como es el área metropolitana de Buenos Aires. Así que, para nosotros, es una responsabilidad y una oportunidad enorme el poder vincularnos con esta comunidad. -¿Con qué actores están trabajando para potenciar esa oportunidad? -Las escuelas cumplen un rol muy importante para ello, sobre todo aquellas que rodean al Parque en Campana y Escobar. Igualmente las universidades. Pero también los Municipios, a quienes consideramos fundamentales. Estamos con convenios con Campana y Escobar a pronta firma. Incluso, esta semana tuvimos una reunión con la Agencia de Desarrollo de Campana, de la que queremos formar parte junto a la Universidad de Luján y la UTN para poder ir hacia el Parque que nosotros queremos con el apoyo de los Municipios, las universidades y el sector privado. Traccionar las economías locales a través del Parque es una opción concreta y clara porque el Parque atrae gente y público. Entonces tiene que haber infraestructura y servicios para que la gente pueda venir y que la comunidad también pueda vincularse con ese turismo que viene para que no ocurra que el visitante baje de la autopista, llegue al Parque y se vaya sin conocer también a la comunidad que lo rodea. Es importante que pueda saber que en la Sociedad de Fomento puede comprar una artesanía, que pueda encontrar un lugar donde almorzar. Nos interesa también que los chicos del barrio puedan ser guías y cuenten con una infraestructura mínima para ello: mirador para aves, áreas de acampe, áreas de picnic, de descanso… Hay mucho para trabajar con la comunidad y en mucho de ello, el sector privado puede ayudar. Compartir nuestra idea de hacia dónde queremos ir con la Agencia de Desarrollo Campana me parece que es una oportunidad que está buenísima y creo que tanto ellos como nosotros estamos interesados en esa sinergia. -En estos momentos de tanta tensión ambiental, ¿cuál es el mensaje a la ciudadanía? -Vivimos todos en una misma casa y esa naturaleza de la cual formamos parte, si no entendemos que debemos cuidarla para vivir mejor, y no buscamos lugares para conectarnos con esa naturaleza, de la cual somos parte, estamos sonados. Creo que debemos buscar conectarnos con esa naturaleza y el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos es una oportunidad muy clara y muy linda para poder hacerlo. Ojalá la situación sanitaria mejore y prontamente podamos abrir nuevamente. Creemos que podemos ser una gran opción para esas salidas que tanto se están necesitando en estos tiempos.

SEBASTIÁN COLL, DIALOGANDO EL VIERNES CON EL MINISTRO CABANDIE Y DANIEL SOMMA.



PN Ciervo de los Pantanos:

"Es muy importante tener claro hacia dónde vamos"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar