Día del Técnico: pasión, conocimientos y proyectos que se vuelven realidad

El 10 de octubre de 1898 el gobierno nacional aprobó los planes de estudios correspondientes a las carreras técnicas mecánica, química y construcciones. Desde entonces la fecha conmemora a quienes eligieron esta modalidad secundaria. Campana, enclave industrial por excelencia, cuenta con tres establecimientos técnicos. La Auténtica Defensa diálogo con sus estudiantes y graduados para saber cuál es el diferencial de esta formación. Dylan Moraguez Escuela Técnica Nº2 - 6º año especialidad Maestro Mayor de Obra Cuando se egrese el próximo año, Dylan Moraguez habrá pasado por cuatro secundarias técnicas distintas: dos en Capital Federal, una en Moreno y la Técnica Nº2 de Campana. Mudanzas familias le complicaron hacer pie en una escuela fija, aunque desde 2º año supo que lo suyo era la orientación en Maestro Mayor de Obra, no importase donde viviera. De hecho, cuando recaló en nuestra ciudad el año pasado, tenía pensado anotarse en el Industrial de Zárate hasta que su tía le contó que en el barrio Héroes de Malvinas había un establecimiento en el que podía seguir aprendiendo su pasión. La pandemia de COVID-19 fue una piedra en el zapato: tuvo que empezar a cursar en su nueva escuela sin poder verle la cara a ninguno de sus compañeros. Pero el aislamiento le dio la oportunidad de poner en prácticas sus conocimiento ayudando al primo a construir la casa. Su sueño el día de mañana es poder hacerle una a la mamá. Su visión: "En Maestro Mayor de Obras encontré la posibilidad de hacer algo por mi familia, que es darle un hogar, que no lo puede tener todo el mundo. Ahora en el barrio El Portal lo estoy ayudando a mi primo César, que me dio la posibilidad de aprender. En realidad, me enseña y él aprende otro tanto de mi. La pandemia me dio la excusa para no estar todo el día en mi casa y hacer algo productivo, sin poner en riesgo a mi familia tampoco, porque de acá me voy directo a mi casa. En las escuelas técnicas por las que pasé vi muchas cosas, aunque no todas enseñan de igual forma. Me han hecho levantar paredes de medio metro, tirarlas al piso y volverlas a construir. Aprendí a medir, a ver los detalles, que son lo que hacen a la casa, porque no es lo mismo hacer una puerta de 70 centímetros o de un metro: todo depende de las personas que vayan a vivir adentro y cómo la van a usar. Aprendí mucho de mis compañeros también, tal vez incluso más que de los profesores, porque entre nosotros discutimos, decimos che mirá esto me parece que no va, esto me parece que sí. En la escuela técnica además te meten mucho en la cabeza el tema de la seguridad. Muchas veces me pasó de ponerme unas antiparras para usar la amoladora y que salte un piedrazo. ¿Qué pasaba si no tenía la protección puesta? Nosotros tenemos una amoladora grande que mi primo la consiguió de un hombre que se había lastimado la mano: la usamos con mucha precaución y no para cualquier tarea. La seguridad es lo primero en todo lo que hagas. Creo que la educación técnica me va a dejar muchos conocimientos. Si no hubiese ido a una escuela técnica, no me hubiese animado a ayudar a mi primo. Te permite afrontar desafíos, porque te propone proyectos como en la vida real, con plazos y métodos. Si no estuviera esta pandemia, por mi estaría todo el día dentro de la escuela".

Dylan Moraguez Julieta Trejo Escuela Técnica Roberto Rocca - 7º año especialidad Electromecánica La vocación por lo técnico a veces se descubre a mitad del camino. Eso le pasó a Julieta Trejo, que en los primeros años de escuela se replanteó su continuidad. Pero resalta que en la ETRR siempre encontró una voz que la animaba a seguir, a probar nuevos proyectos. Finalmente, llegaron los trabajos más avanzados en los talleres y las dudas se despejaron: estaba en su salsa. Tanto, que al pasar a 4º año eligió la orientación Electromecánica para seguir usando el torno, la soldadora y la fresa. Su último año lo divide entre las clases virtuales y el curso de ingreso al Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), con el que la ETRR tiene un convenio de admisión. Va a estudiar Ingeniería Mecánica porque lo técnico, asegura, es una pasión que se despierta para toda la vida. Su visión: "Al comienzo no sabía que quería ser técnica: simplemente pasé por delante de la escuela y dije guau, quiero ir ahí. Fui descubriendo que me gustaba lo técnico con el tiempo. Los primeros tres años teníamos Dibujo Tecnológico, Procedimientos Técnicos y Sistemas Tecnológicos. Mucha aula. Y después, en 4º, tuve la materia Diseño y Procesamiento Mecánico, que te daba la libertad de llevar adelante el proyecto que vos quisieras, y ahí empecé a darme cuenta que era la mío, que era lo que me gustaba realmente, porque me parecía muy groso el hecho de materializar algo que estaba en tu cabeza. En el primer trimestre hacíamos lluvia de ideas, sacábamos cálculos y preparábamos los planos. Y después fue bajar al taller y ver que todo lo que pensaste antes estaba ahí y funcionaba. Sentí una satisfacción terrible. Creo que la educación técnica te da una mirada crítica, un sentido de que las cosas no son así porque sí, sino que todo tiene un fundamento y su recorrido. También creo que te da mucho poder de organización: aprendés a administrarte los tiempos, a estar cada momento buscando algo que hacer. Miro a mis compañeros y me miro a mi y nunca nos veo quietos, siempre estamos buscando generar algún proyecto o colaborar de alguna manera con la escuela. Sabemos que del lado de los profesores, contamos con todo el apoyo. Eso te retroalimenta. Con un compañero, durante la cuarentena diseñamos una cabina sanitizante pensada para los comercios de la avenida Rocca, que se pueda plegar y guardar por las noches y que sea segura, de fácil fabricación y bajo costo. El proyecto está stand by porque ahora estamos con la cursas de la escuela, las practicas profesionalizantes y el ingreso a la universidad. La educación técnica te abre puertas. Son otras posibilidades. A los chicos que vienen de primaria les digo que aun si no saben qué les gusta, que se anoten en el Curso de Ingreso de la escuela, que les va a servir igual incluso si no tienen la suerte de entrar. Además están las becas, lo que la hace una escuela realmente al alcance de todos, algo que no pasa en todos lados. Son oportunidades que uno tiene que saber aprovechar".

Julieta Trejo Rebeca Figueredo Técnica Química egresada de la Escuela "Luciano Reyes" No hay una fórmula para afrontar con éxito una carrera técnica. Ni siquiera para la técnica química Rebeca Figueredo. Aclara, eso sí, que te tiene que gustar, de otra manera no es fácil sostener las horas de cursada que demanda un establecimiento como la Luciano Reyes. Rebeca es mulfacética: está en el ingreso de Ingeniería Química de la UTN, trabaja en un estudio contable y en sus ratos libres disfruta del baile y del ejercicio físico. Toda esa actividad, sin embargo, no le impide de vez en cuando mirar hacia atrás y acordarse de las experiencias que vivió en la escuela técnica y que le permiten hoy, afirma, exhibir con orgullo un título en cualquier reto laboral que la vida le proponga. Su visión: "Fue una elección mía. El primer año lo hice en un colegio privado, pero me veía en otro lado. Entonces empecé a averiguar escuelas y le dije a mi mamá que me iba a la técnica Reyes. No le gustó, porque pensó que eran todos hombres. Pero le repetí: yo me voy. Hice todo el trámite por mi cuenta y entré. Eran muchas horas y a veces me perdía compromisos familiares, pero a mi me encantaba. Después de un tiempo recibí una Beca al Mérito de Tenaris, la segunda al otro año, y ahí mi familia se dio cuenta que esa modalidad era lo que me gustaba. Lo complicado fue elegir qué orientación seguir: me gustaba todo. Un día dije voy a Electromecánica, y en el momento de inscripción investigué bien y a última hora me decidí por Química. Ese primer año me encantó, hice un montón de cosas. La educación técnica me dejó el convencimiento de que todo lo que te proponés se puede hacer. Tuve el gran privilegio de hacer la práctica profesionalizante en la refinería de Axion energy. Sentí mucho apoyo de la escuela y también de la fábrica. Te hacen sentir uno más, no te excluyen de nada y te enseñan un montón. El tiempo que pasé fue una gran experiencia: estuve en el sector de Calidad, viendo equipos de los que ni siquiera había escuchado y aprendiendo un montón porque obviamente los recursos que tienen ellos en las escuelas no están. Puede ver, tocar y entender cómo funcionan los procesos, la verdad que me sirvió un montón. Si querés seguir una carrera técnica, creo que primero que nada te tiene que gustar. Tenés que estar seguro, porque si estás ahí solo porque te mandaron, vas a renegar, te va a servir poco. Es una modalidad que te deja un montón de cosas lindas: compañeros, amigos, experiencias y sobre todo un título, que cuando mirás para atrás y revivís todo lo que pasaste para conseguirlo, es un gran motivo de orgullo".



Rebeca Figueredo



En el #DíaDelTécnico queremos destacar la pasión y compromiso de nuestros estudiantes que buscan desarrollarse como excelentes técnicos de gran calidad humana, asumiendo nuevos desafíos con creatividad e innovación.

¡Feliz día a todos los técnicos y futuros técnicos! pic.twitter.com/jOvmOZtsGE — E.T. Roberto Rocca (@etrrar) October 10, 2020 Hoy saludamos a quienes, día a día, llevan a cabo nuestros proyectos con tanta pasión y compromiso.

¡Feliz día para todos los técnicos! pic.twitter.com/VQkhlXx4Sr — Tenaris Argentina (@Tenaris_ar) October 10, 2020

Día del Técnico: pasión, conocimientos y proyectos que se vuelven realidad

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar