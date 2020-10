Un Proyecto solidario en la Escuela de Arte de Campana

El "Baúl de los recursos" es una colecta solidaria de materiales artísticos y escolares para las y los estudiantes En este contexto adverso de pandemia han surgido múltiples problemáticas en el ámbito de la educación. Las alumnas y alumnos de la Escuela de Arte de Campana "Ricardo Carpani" han manifestado dificultades tanto de conectividad como la imposibilidad de comprar elementos específicos de arte y diseño, los que, sumados a los ya tradicionales gastos en bibliografía, y en un momento de dificultad económica, se presentaron como un obstáculo muy difícil de enfrentar. La directora de la Escuela, la Lic. Virginia Papalardo explica: "Atendiendo estos inconvenientes presentados por el alumnado, el equipo directivo ha escuchado a cada uno y una de los estudiantes que se nos han acercado, muchos preocupados y hasta angustiados por no poder económicamente afrontar el costo de los materiales, imprescindibles, sobre todo, en las materias prácticas. Y decimos imprescindibles, ya que todos los docentes, comprendiendo este momento tan particular, adecuaron las exigencias y solo solicitan lo estrictamente necesario para el funcionamiento de las cátedras". Por ello, acudiendo a la buena voluntad y solidaridad de la propia comunidad educativa de la escuela, y de la comunidad en general, se inició una campaña de donación de materiales de artística en desuso para cubrir algunas de las necesidades del alumnado. "Podemos mencionar lápices, cuadernos, hojas, pinceles, témperas o acrílicos (pinturas en general), elementos de grabado, como pueden ser tintas, rodillos, o bien arcilla para escultura, etc. Cualquier ayuda va a ser de gran valor para la comunidad de la escuela de arte. Estaremos en la sede de la Escuela de Arte "Ricardo Carpani", Arenales 912 (esquina Bertolini) Campana, bajo todos los protocolos de higiene y prevención, para recibir las donaciones, según el siguiente cronograma: Martes 13/10: 10 a 12 hs. Martes 13/10: 15 a 17 hs. Jueves 15/10: 11 a 13 hs. Jueves 15/10: 16 a 18 hs.

Primera donación recibida por la Directora de la alumna de FOBA Ingrid Nazarre.



Un Proyecto solidario en la Escuela de Arte de Campana

