Efemérides del día de la fecha, 11 de octubre

DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA Instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de la Resolución 66/170 en el año 2011, en este día se reconocen los derechos de las niñas y los problemas excepcionales que enfrentan a diarioy se promueve su empoderamiento: "todos los días, las niñas hacen frente a la discriminación y la violencia en todo el mundo." Producto del machismo, las niñas suelen ser desmerecidas cotidianamente mediante la subestimación de sus capacidades intelectuales, físicas y sociales. El tema de este año es "Mi voz, nuestro futuro en común" y tiene el objetivo de hacer oír las voces de las niñas, motivarlas y defender sus derechos. Según la ONU, alrededor del mundo aproximadamente 1 de cada 4 niñas, de entre 15 y 19 años, no estudia o recibe capacitación ni tiene trabajo en comparación con 1 de cada 10 niños de la misma edad. Por otra parte, estima que 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual. Debido al brote de Covid-19 se estima que para el 2021 "alrededor de 435 millones de mujeres y niñas vivirán con menos de $1,90 al día, lo que incluye a 47 millones empujadas a la pobreza producto del virus". ALFIO BASILE ES DESIGNADO TÉCNICO DE LA SELECCIÓN Transcurría el año 1990 cuando la Selección se consagró subcampeón del Mundial Italia 1990 tras perder un polémico partido contra Alemania Federal. Ese mismo día, Carlos Bilardo había publicado en "La Nación" una columna en la que anunciaba que dejaba de dirigir a la "albiceleste": "hoy dirigiré mi último partido en la selección. Me voy tranquilo, sin rencor. Inclusive a los que hicieron de la crítica hacia mí una diversión. Fueron ocho años de lucha." Su sucesor fue el "Coco" Basile, quien en ese entonces se había consagrado campeón de la Supercopa Sudamericana y la Supercopa Interamericana, en el año 1988, dirigiendo a Racing. Su debut fue en un partido amistoso contra Hungría que se disputó en el Estadio Gigante de Arroyito; allí, Basile obtuvo su primer triunfo al vencer 2 a 0 a los húngaros con goles de Darío Franco y Antonio Mohamed. Ese mismo año, la "albiceleste" levantó la Copa América 1991 tras vencer a Colombia 2 a 1, con tantos de Diego Simeone y Gabriel Batistuta, en el Estadio Nacional de Santiago de Chile: "es una gran satisfacción. Es el primer triunfo importante desde que arrancamos este proceso." Dos años después, salió campeón de la Copa América Ecuador 1993 asimismo, ese año, ganó la Copa Artemio Franchi; previamente, en el año 1992, fue campeón de la Copa KirinWorldAnnual y la Copa FIFA Confederaciones. SE LANZA "ARRIVAL" Un día como hoy en el año 1976, "ABBA" lanzaba su cuarto disco "Arrival." Producido por los miembros del grupo sueco BjörnUlvaeusy Benny Andersson,el aclamado álbum tuvo un éxito sin precedentes a nivel internacional con los hits "Dancingqueen", "Money, money, money", "Knowing me, knowingyou", "DumDumDiddle" y "Fernando".



