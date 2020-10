El uso racional de la energía al alcance de la mano

Biodigestores, paneles solares, termotanques solares, bombas solares son las opciones de ECOner.

"Pusimos un kit solar en nuestro autoservicio "Don Francisco 2" en la calle Maipú del barrio Dallera y estamos muy conformes ahora tenemos energía ante un eventual corte de luz, sino que bajamos el consumo porque somos autónomos por 4 ó 5 horas y la inversión se va pagando sola. Nos gusta innovar, y la idea a futuro es seguir sumando paneles y ser totalmente independientes. Estamos muy contentos y también lo vamos a implementar en el autoservicio de la calle Colón".

El testimonio es de uno de los integrantes de la familia Monje, quienes contactaron a Darío Donate a través de las redes sociales. Darío ya fue noticia en nuestras páginas con el desarrollo de un biodigestor flexible y portátil ECOner y de bajo costo que produce gas metano a partir de estiércol y agua. (Ver: Una idea millonaria)

Ahora, ya instalados en su local frente a la plaza España, ofrecen toda una gama de opciones vinculadas a la energía solar. "Lo del autoservicio de Dallera no es lo usual. En general nos contacta gente que vive en ambientes rurales y depende de un grupo electrógeno para tener energía. De marzo para acá, instalamos 3 kits solares: Solis, Cardales y Gualeguaychú… la gente no lo piensa mucho porque en menos de dos años recupera la inversión. Y va a ser más rápido aun cuando se habilite poder subir energía a la red. No sólo se va a pagar sola, sino que vas a generar un crédito a favor".

En su local de Boulevard Dellepiane 580, los Donate también disponen de otras soluciones ecoeficientes, siempre con la instalación incluida, de termotanques solares; y bombas de agua que también son alimentadas por paneles solares: "Cada vez se ven menos molinos de viento en el campo, porque además no queda mucha gente que sepa repararlos", comenta y agrega que la tecnología solar permite calefaccionar el agua de piletas, o a partir de pequeños flotadores ionizadores de agua, se reduce a un mínimo el uso de cloro. "No te digo que te vas a olvidar de limpiar la pileta para siempre, pero te aseguro que no vas a ser más su esclavo", dice con una sonrisa y culmina: "nuestro objetivo es poder brindar un servicio de calidad a nuestros clientes ofreciéndole innovaciones de última generación para el ahorro de energía, para el cuidado del medio ambiente y como dice nuestro slogan: pensando en el futuro".