Ayer 10 de octubre, se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental, en un momento en el que la vida de las personas de todo el planeta se ven hackeadas por este nefasto virus, el Covid 19, alterando los cotidianos de cada ser humano. No hay duda que los infortunios de los últimos meses, han traído muchos retos: por un lado para el personal de la salud, quienes prestan sus servicios en circunstancias más que difíciles, yendo a sus lugares de trabajo con exponencial temor por llevar el virus hacia sus hogares; por otra parte, los estudiantes, en particular los de escolaridad primaria y secundaria, tuvieron que adaptarse obligatoriamente a la realización de las clases a distancia, careciendo del contacto tanto con sus maestros y profesores como con compañeros, situación indudablemente que les ocasiona ansiedad por la incertidumbre del futuro; del mismo modo también afecto a la población trabajadora cuyas fuentes laborales se vieron y ven amenazadas; y no menos relevante ha sido y sigue siendo este escenario para las personas con afecciones de salud mental, muchas de las cuales aún se encuentran mucho más aisladas socialmente que antes de la pandemia. Desde ya, ni que decir de quienes han perdido a un ser querido a raíz del Covid, sin siquiera haber podido despedirse como es costumbre en todas partes del mundo. Ante esta catástrofe universal, la Organización Mundial de la Salud afirma que según experiencias adquiridas en otras emergencias, se espera que las necesidades de apoyo psicosocial así como en materia de salud mental, van a aumentar considerablemente en los próximos meses y años. Invertir en los programas de salud mental en los ámbitos nacionales e internacionales, infra financiados desde hace años, sostienen, es ahora más importante que nunca. Es por ello, que la Campaña Mundial por el Día de la Salud Mental del año 2020, se ha propuesto conseguir el incremento de las inversiones a favor de la salud mental. Esta jornada se conmemora todos los 10 de octubre. El objetivo perseguido es recordar que la salud de cada individuo es la sólida base para la construcción de vidas plenas y satisfactorias. Esto tiene una estricta correlación con la definición de salud de 1946 propuesta por la OMS. Dicha, conmemoración mundial fue impulsada por la Federación Mundial para la Salud Mental, obviamente apoyada por la OMS. Es así, que cada año dicha Federación propone a modo de lema, un aspecto de la salud mental junto a diversos contenidos sobre esta temática. La salud mental incluye fundamentalmente el bienestar emocional, psíquico y social. Afecta la forma en que se piensa, se siente y se actúa cuando se lidia con la vida. También, ayuda a determinar cómo se maneja el estrés, como nos relacionamos con el otro, y tomamos decisiones. Cabe señalar, que los trastornos mentales son condiciones graves que pueden afectar nuestra manera de pensar, nuestro humor y comportamiento. Los expertos sostienen que son muchos y múltiples los factores que influyen en la aparición de aquellos: los genes, la historia familiar, las experiencias en la vida como también, la biología. Pero, en la actualidad juega un papel relevante, el modelo biopsicosocial. Esto alude al papel compartido e interactivo de factores biológicos, psicológicos y sociales en el desarrollo de la salud mental. Ahora bien, debe saberse, que la aflicción es una reacción natural, que nos ayuda a adaptarnos a las perdidas y a la muerte. Sin embargo, si sufrimos de varias pérdidas a la vez, o si sufrimos de intensa presión en nuestra vida diaria, es factible que se comience a desarrollar problemas en la salud mental. Algunos problemas de este tipo de salud, se deben a dificultades físicas tales como las infecciones como el SIDA, los plaguicidas y herbicidas y químicos industriales, las enfermedades del hígado o de los riñones, el exceso de medicamentos así como alguno de sus efectos secundarios y finalmente el abuso de sustancias y el alcohol. Los especialistas refieren que siempre hay que considerar la posibilidad de una causa física, cuando se aborden los inconvenientes de salud mental. Entonces, estamos hablando del bienestar emocional, psíquico y social que permite llevar adelante los desafíos de la propia vida y de la comunidad en la que vivimos. Por ello, reconocer y entender los padecimientos mentales, es un importante primer paso para romper con los estereotipos, superando de ese modo, los prejuicios y la estigmatización hacia los integrantes de este enorme colectivo. Vale destacar, que los padecimientos mentales no son un problema poco frecuente. Estudios de la OMS y la OPS dan cuenta de que los trastornos mentales están dentro de las primeras 5 causas de enfermedad en el continente americano. En nuestro país, uno de cada tres individuos presenta algún problema de salud mental a partir de los 20 años. Así pues, los más frecuentes son: los trastornos de ansiedad, del estado de ánimo, los problemas por consumo de sustancias. Sin perjuicio de ello, debe conocerse que los padecimientos mentales no son irreversibles. Puede afectar de forma parcial y transitoriamente la vida de un ser humano. Amigos: sólo me resta decir, al solo efecto de concientizar respecto de este día mundial, que la discriminación per se genera una mirada negativa sobre las personas con este tipo de padecimientos. Si cambiamos nuestra actitud, definitivamente favoreceremos para que las personas que lo sufren puedan integrarse plenamente en la sociedad. Por todo lo descripto, vuelvo a invitarlos como siempre a que "Ejerzan sus Derechos porque su Ejercicio no constituye meros Privilegios". Silvina Cotignola / Abogada especializada en discapacidad, salud y familia / smlcoti@hotmail.com

La salud mental y su importancia en época de Pandemia

Por Silvina Cotignola

