La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 11/oct/2020 La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Lidia Barelli de Boffi está con Dios"

Por Elizabeth Del Ré











La conocí desde que nací, en realidad,...ella me conoció a mí, era enfermera de la clínica Delta, me hizo "el pupo" cuando salí a la vida. Alta, flaca, (siempre igual), y con una forma de caminar única. Recuerdo sus clases en la Escuela Bíblica Dominical, la tuve de Maestra. Fue Líder del grupo de jóvenes cuando yo empezaba a crecer, si había una actividad en la iglesia, Lidia estaba desde temprano. En los diciembres calurosos de mi niñez estaba en los eternos ensayos trabajando para que todo esté perfecto. Si alguien entraba al templo necesitando algo, o si una persona se sentía mal... ahí estaba ella. Tengo un cuadro hermoso pintado por ella en la sala de espera del consultorio y también uno de paisaje otoñal en el living, ¡una genia! Carácter firme, llorona como pocas, una mujer con mucho sentido estético: estaba en el detalle. Con una actitud definida en cuanto a la enfermedad; aunque lo trataba de disimular... cuando yo pasé por el cáncer su gesto mostraba que si hubiera podido le hubiera hecho unas cuantas preguntas a Dios... En los últimos años, la edad nos emparejó y puedo decir que muchas veces hablábamos de igual a igual. Ayer, así de rápido, sin casi poder reaccionar, se fue al cielo, con Jesús, a quien tanto sirvió y amó. No fue el Covid, que tanto nos cuidamos, fue un cáncer. Hoy fue un domingo gris... al mirarlo por la ventana y también en mi corazón... Con la pandemia no estamos yendo a la iglesia, la hacemos en casa y por las redes... Pero cuando volvamos,... ¡va a haber un espacio vacío enorme!!! Pienso en ella y la imagino siendo recibida por el Señor, "¡Bien!, buen sierva y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu Señor". (Mateo 5:23)…Y luego caminando con Él, mirando hasta el último rincón, y quien sabe, dándole el "último toque" a algún detalle del cielo. La voy a extrañar mucho, mucho...Era una de mis "columnas" y estoy viendo que de este lado del cielo ya me van quedando pocas... Si en las fiestas Navideñas mi corona de ángel no se caía de mi pelo lacio, si mi traje para representar a la virgen María me calzaba perfecto, si la estrella de Belén estaba perfectamente centrada, si después de algún decorado había que poner nuevamente la cruz en el centro,... ahí estuvo la mano de Lidia. Jesús fue el centro de su vida, le sirvió y lo amó. Compartió fervientemente a otros, que en Jesús hay esperanza. Lo hizo. Hoy camina con Él. Su corona tiene brillo. Pudo decir seguro hablando con Él, en sus últimos días. "He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida". (2 Timoteo 4.7) Si me pidieran que ponga un nombre al lado de la palabra "Servicio", sin dudas ¡escribiría su nombre! ¡Honro la vida de Lidia Barelli de Boffi! ¡Cuánto voy a extrañarla!!! ¡Nos veremos allá!¡Gracias Señor por su vida!. Lidia estaba sumamente preparada para emprender este viaje, algo que a todos nos va a tocar en algún momento. ¿Estamos preparados como Lidia? ¿Quieres saber más de ese Jesús que amó y que fue la meta de Lidia hasta su último día? Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Elizabeth Del Ré. Varela 447 (ex.Rivadavia) - Campana -Tel. 03489.427296 luisgurodas@yahoo.com.ar



