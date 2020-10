La Diócesis Zárate-Campana tiene Obispo Adjunto

Se trata de Monseñor Justo Rodríguez Gallego. El nombramiento lo dio a conocer oficialmente ayer por la mañana el obispo Pedro Laxague, en un mensaje difundido por YouTube. "Estoy muy contento, el Papa me escuchó", dijo. "Hoy es un gran día para la Diócesis Zárate - Campana, el Papa Francisco nos regala un Obispo Auxiliar en la persona del Padre Justo, tan conocido por todos ustedes y tan querido, porque ya lleva muchos años en la Diócesis… venido de España, de lejos, se quedó aquí, se aquerenció en nuestros pagos", señaló el Obispo de Zárate-Campana Monseñor Pedro Laxague, en un mensaje difundido ayer sábado a primera hora de la mañana por el canal oficial del obispado en YouTube. "Hace unos meses -continuó- cuando visité al Papa, le pregunté si podía pedirle un Obispo Auxiliar porque la Diócesis es muy grande, tiene muchos habitantes y va creciendo. Y él me animó a hacerlo (…) Estoy muy contento, el Papa me escuchó. El Papa nos quiere, el Papa nos acompaña en la persona del Padre Justo. Lo vamos a recibir con mucha alegría, próximamente sabremos el día de su ordenación episcopal. Ahora tenemos que rezar por él, porque es un gran cambio en su vida. Por experiencia propia, sé que uno se siente poca cosa para tener una responsabilidad tan grande. Pero el Señor ayuda siempre, da fuerza, y necesitamos mucho de la oración de todos". El padre Justo Monseñor Justo Rodríguez Gallego nació el 29 de noviembre de 1954 en Don Benito, Badajoz, España. Fue ordenado sacerdote el 6 de julio de 1980 e incardinado en la arquidiócesis de Toledo por el cardenal Marcelo González Martín, arzobispo de Toledo y primado de España. En los años 80, mediante la Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana (OCSHA) llegó a la Argentina como sacerdote fidei donum a la diócesis de Zárate-Campana, durante el gobierno pastoral de monseñor Alfredo Mario Espósito Castro (CFM). Tras unos años como director espiritual y docente en el seminario mayor diocesano San Pedro y San Pablo, en 1989 regresó a la arquidiócesis de Toledo donde trabajó en la Pastoral juvenil diocesana y como párroco de Hinojosa de San Vicente y San Román de los Montes. En 1997 regresó a la diócesis de Zárate-Campana donde fue nombrado párroco de la Inmaculada Concepción en la localidad de Maquinista Savio, desempeñando además la función de representante legal del colegio educativo parroquial. Ocupó varios cargos diocesanos, entre ellos: delegado diocesano para las vocaciones; exorcista de la diócesis; vicario episcopal para las misiones; y responsable del área de formación espiritual del Instituto San Gabriel Arcángel, que se ocupa de la formación de los candidatos al diaconado permanente. Durante varios períodos fue decano del área de Escobar y desde 2005 es miembro del Colegio Diocesano de Consultores y del Consejo Presbiteral. En noviembre de 2015, a raíz de haber quedado vacante la diócesis por la renuncia de Espósito Castro, el Colegio de Consultores lo eligió Administrador Diocesano. En 2017 el nuevo obispo lo designó vicario general de la diócesis, cargo que desempeña hasta la actualidad. El 4 de noviembre de 2008 el papa Benedicto XVI lo distinguió con el nombramiento de Prelado de Honor de Su Santidad y el tratamiento honorífico de Monseñor.



Monseñor Rodríguez Gallego tiene 65 años. A los 53, el papa Benedicto XVI lo distinguió con el nombramiento de Prelado de Honor de Su Santidad y el tratamiento honorífico de Monseñor.







La Diócesis Zárate-Campana tiene Obispo Adjunto

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar