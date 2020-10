"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos"

11 de Octubre de 2020 - Año II - Edición Nº 101 - 125 ANIVERSARIO CREACIÓN PARROQUIA SANTA FLORENTINA EL JOVEN CARLOS ACUTIS YA ES BEATO El sábado 10 de octubre, se celebró, en la basílica de San Francisco, en Asís - Italia, la Misa por la beatificación de Carlo Acutis presidida por el cardenal Agostino Vallini en representación del Papa Francisco. El beato Carlos Acutis tenía 15 años cuando, el 12 de octubre de 2006, murió fruto de una leucemia fulminante en el hospital San Gerardo de Monza, Italia. Durante la homilía, el Cardenal Vallini, destacó que la "oración y misión" fueron los dos rasgos distintivos de la "fe heroica" de este nuevo beato, "que en el transcurso de su vida breve lo llevó a encomendarse al Señor, en todas las circunstancias, especialmente en los momentos más difíciles".

Misa de beatificación de Carlos Acutis 25 ANIVERSARIO DE ORDENACIÓN SACERDOTAL El 7 de octubre nuestro párroco Fernando Gabriel Crevatin celebro la misa de acción de gracias por su ordenación sacerdotal. Lo acompañaron en el altar los Padre Justo Rodriguez y Nestor Villa. La ceremonia fue muy emotiva. En su homilía el Padre Justo recalcó el espíritu de servicio y dedicación del sacerdote hacia su comunidad y la Iglesia. El Padre Fernando agradeció el acompañamiento a través de las redes sociales y nos manifestó que: "Desde chico experimenté que en las cosas de Dios me sentía cómodo, era el lugar donde más feliz me sentía. Pero no me imaginaba el proyecto que Dios iba a tener sobre mí, el camino de felicidad que me estaba preparando. A los 25 años de mi ordenación sacerdotal. ¡¡¡Soy feliz!!! No puedo pensar otra forma de vivir si no es entregado a Jesucristo en la Iglesia. Gracias a todos los que me acompañaron en el camino. Recen por mí. Soy barro, soy arcilla…pero me sostiene la fidelidad de Jesús. Y esa es mi gran alegría" Luego realizó su solemne consagración a la Virgen.

25 aniversario Ordenación Sacerdotal del Padre Fernando Crevatin JUBILEO MATRIMONIAL Como estaba previsto, el sábado 3 de octubre se realizó del Jubileo Matrimonial 2020. Luego de la misa celebrada en la Catedral Santa Florentina por los Padres Fernando Crevatin y Giovanni Guarino Los matrimonios que durante este año cumplieron 25 y 50 años de casados, renovaron sus votos matrimoniales delante de sus familias en sus propios hogares, que además se pudo seguir a través de las redes sociales. Matrimonios que festejaron sus Bodas de Oro - José Luis Campelo y Marta Halecka - Oscar Luis Cremon y Marta Clara Martin - Raul Bernardo Irigoyen y Shirley María Cravero - Carlos Alberto Tonelli y Silvia Monica Mendez - Miguel Angel Paleo y Maria Luisa Beauquis Matrimonios que festejaron sus Bodas de Plata - Walter Alberto Banno y Mariela Rosanna Colliards - Pablo Santiago Basara y María Alicia Manganiello - Fernándo Pablo Cerrutti y Natalia Carolina Escarabelli - Norberto Di Fiore e Ivana Daniela Noguera - Pablo Hernan Gentilini y Silvina Elizabeth Barbero - Fernardo Lordi y Gabriela Avila - Alberto Joaquin Salas y Claudia Lorena Alvarez - Walter Oscar Sanchez y Maria Elena Carrasco - Leonardo Jesus Velozo y Graciela Andrea Riquelme La Comisión del Jubileo Matrimonial 2019 desea manifestar su agradecimiento a los matrimonios de jubileos anteriores que apadrinaron a las parejas agasajadas, a Marcela y Pablo León por su participación en la ceremonia, un especial agradecimiento al Padre Fernando y al Padre Giovanni y reitera las felicitaciones a los matrimonios que renovaron sus promesas matrimoniales.

PEREGRINACIÓN DIOCESANA A LUJÁN "María nos trae la esperanza" es el lema de Peregrinación diocesana a Luján, que se llevará a cabo el próximo 1° de noviembre. Este año será virtual, aunque no menos alegre y vivencial que otros años. Mons. Pedro nos alienta a prepararnos porque:" María es quien viene a nuestros hogares, nos trae esperanza y nos anima a seguir andando en medio de las pruebas que nos están tocando". Esperaremos la llegada de nuestra Madre a preparando un bello altarcito en nuestra Iglesia Doméstica

