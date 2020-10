VIAJA LA SELECCIÓN

Esta tarde, la Selección Argentina viajará rumbo a Bolivia, donde el martes se presentará por la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Después del triunfo 1-0 sobre Ecuador en La Bombonera, el DT Lionel Scaloni analiza variantes en la formación titular. En la defensa, Juan Foyth ingresaría por Gonzalo Montiel; mientras en el mediocampo, Marcos Acuña está en duda por una sobrecarga en el isquiotibial y su lugar podría ser ocupado tanto por Exequiel Palacios como por Eduardo Salvio.

La próxima jornada de Eliminatorias Sudamericanas se disputará íntegramente el martes, con los siguientes duelos: Bolivia vs Argentina (17.00 horas), Ecuador vs Uruguay, Venezuela vs Paraguay, Perú vs Brasil y Chile vs Colombia.

UEFA NATIONS LEAGUE

En el comienzo de la tercera fecha, por la Zona 4 de la A, España (7 puntos) venció 1-0 a Suiza (1) como local, mientras Alemania (5) derrotó 2-1 a Ucrania (3). Hoy jugarán: Bosnia vs Holanda y Polonia vs Italia por la Zona 1; Inglaterra vs Bélgica e Islandia vs Dinamarca, por la Zona 2; Croacia vs Suecia y Francia vs Portugal, por la Zona 3.

La jornada de ayer se completó con los siguientes partidos: Luxemburgo 2-0 Chipre, Montenegro 2-0 Azerbaiyán, Islas Feroe 1-1 Letonia y Andorra 0-0 Malta. Hoy jugarán: Irlanda vs Gales, Kazajistán vs Albania, Noruega vs Rumania, Finlandia vs Bulgaria, Armenia vs Georgia, Estonia vs Macedonia, Lituania vs Bielorrusia, Irlanda del Norte vs Austria, Israel vs República Checa, Escocia vs Eslovaquia, Rusia vs Turquía, Serbia vs Hungría, Grecia vs Moldavia y Kosovo vs Eslovenia.

TRIUNFO DEL CICLÓN

En un amistoso disputado ayer, San Lorenzo venció 1-0 a Talleres de Córdoba con gol de Matías Palacios. Fue el primer triunfo del Ciclón en el ciclo de Mariano Soso después de los empates frente a Gimnasia (LP) y River. En tanto, Defensa y Justicia superó 1-0 al Lobo platense con un tanto de Braian Romero. Mientras que Estudiantes de La Plata le ganó 3-0 a Huracán con goles de Lucas Merolla (en contra), Leonardo Godoy y Martín Cauteruccio,

MIRANDO A MÉXICO

Después que trascendiera el interés de Boca Juniors, el delantero Damián Batallini fue también sondeado por Atlético San Luis de México, que llegó a un acuerdo con Argentinos Juniors y estaría a punto de cerrar su incorporación. Incluso, el jugador ya habría dado el visto bueno para avanzar en ese sentido: "Fue una decisión más personal, la oferta de Boca no llegó. Lo de México le viene bien al club, es algo positivo, traté de tomarlo con calma y hablarlo con la familia para tomar la mejor decisión", explicó, al tiempo que aclaró que todavía no arregló su contrato con el club mexicano y que, "por lo pronto", seguirá entrenando con el Bicho.

LOS HIGUAÍN SEAN UNIDOS

Federico Higuaín, quien lleva ocho años en la Major League Soccer de Estados Unidos, se convirtió en nuevo jugador del Inter Miami y así compartirá plantel con su hermano Gonzalo, máxima figura del equipo cuyo dueño es David Beckham. Anoche, con "Pipita" como titular, Inter Miami venció 1-0 a Houston Dynamo y logró por primera vez en su corta historia festejar dos victorias de manera consecutiva. Actualmente se encuentra en la 11ª posición de la Zona A con 17 puntos en 17 presentaciones.

GANÓ EL MINEIRO

Por la 15ª fecha del Brasileirao, Atletico Mineiro, equipo dirigido por Jorge Sampaoli, derrotó 3-0 a Goias y ratificó su condición de único líder (tiene 30 puntos). Por su parte, Flamengo venció 2-1 como visitante a Vasco da Gama y se mantuvo a tres unidades de distancia. En tanto, San Pablo le ganó 2-0 como visitante el clásico a Palmeira y quedó 3º con 26 puntos. Hoy jugará Inter de Porto Alegre (25), que necesitará derrotar a Paranaense para volver a ser el único escolta.