El preparador campanense repasó sus más de 30 años de trayectoria. Un camino de trabajo que lo llevó a decir presente en grandes competencias internacionales y que también le regaló, por ejemplo, la amistad de los Berta Carlos Devesa es una persona muy vinculada al más alto nivel competitivo del mundo de las dos ruedas. Sus logros son siempre dignos de recordar y su experiencia a nivel internacional marca la trascendencia de este hombre que acepta la propuesta de sentarse a compartir su trayectoria desde los comienzos: "La realidad es que comencé desde muy chico en este ámbito de las motos. Tenía 15 años y con Rubén Alfonso íbamos a la escuela. Siempre anduvimos juntos: él corría en moto y yo lo acompañaba. Y así empecé a encontrar una propuesta que me gustó. Además, su papá me fue explicando muchas cosas y fui metiéndome de a poco. Y por Rubén, un poco más. Y por el papá, que me motivaba y me daba consejos, arranqué con el entusiasmo de cualquier chico de esa edad", explica. -Y en tu casa, ¿tu papá qué decía? -Te imaginas: no quería saber nada, así que muchas de aquellas cosas que hacíamos ni se enteraba. Pero a mí me parece, ahora a la distancia, que algo siempre sospecho y no me lo hacía saber porque entiendo que me veía feliz. -Y de repente saliste al ruedo. -Por aquellos años 1978 y 1979 llegó a Campana un señor llamado Miguel Ángel Barrao, que era el máximo responsable de la revista Automundo a poner acá una agencia de motos muy bien armada. Y allí decidió armar una escuela de motocross de forma conjunta al Auto Moto Club Campana, donde fuimos a tomar esa capacitación para poder correr. -Mucha gente no debe conocer esto que estás contanado. -Sí, es probable. Fue muy innovador lo que trajo este señor. Recuerdo que las charlas las brindaban "Chiche" Imperatori, "Fito" Ramírez y José Dulio. Durante ese tiempo fuimos tomando esa posibilidad que nos brindaron. En ese momento estábamos "Tito" Lemos, Juan Sol y Cristian Barrao, entre otros. Y hasta vinieron desde otras ciudades a las clases, fue algo muy lindo, yo lo recuerdo con cariño. Después sí llegó esa experiencia desde arriba de la moto en el circuito de Otamendi. Y de allí en adelante no paré más, porque entendí que mi pasión son las motos. -¿Ya por aquellos años veías algún piloto que te gustaba observar por su estilo? -La verdad que no. Sí nos sorprendió a todos mucho y para bien la llegada de Enrique Giordano con una moto de motocross que, si no fue la primera, le pasa muy cerca. Quedamos todos muy entusiasmados, era la vedette del grupo. -¿Y fue ahí cuando también arrancó lo tuyo? -Empecé en el año 1983 y habré corrido hasta el 89 en esa primera etapa, donde fuimos a muchos lugares: la olla de Ezeiza, Moreno, Otamendi y hasta llegué a correr en la Costa, a donde iba solo con un Citroen a correr. Mirá la locura de hacer lo que sentís. Con el paso de las carreras y del tiempo me acompañó Roxana, quien hoy es mi esposa y se animaba a ir a todos lados. En APEBA logré obtener un subcampeonato con una Zanella en 1989. -¿Y en qué momento nació el preparador? -Quizás en el año 1988, cuando comencé a realizar mi propia moto. Trabajaba en el chasis con los elementos que fui poniendo y la fui armando. Al pobre "Flaco" Barcelo lo volvía loco a cada rato para soldar mis elementos cuando él estaba armando su auto para la Fórmula Renault. La verdad es que Sergio se portaba un fenómeno, me tenía un aguante… -Y de a poco te fueron llegando los pilotos para atender -Sí, ya en el año,91 atendía a Manuel Rafat y Favio Abdala y también a otros chicos. Fuimos creciendo de a poco y los muchachos apostaron por mi trabajo y no les fue nada mal. Y en lo personal, finalmente terminé corriendo definitivamente en el año 94, porque allí sí arranque con el taller como base de mi trabajo. Tomé la determinación de salir de fábrica y me dediqué de lleno a las motos. Y fue en el año 95 que finalmente armé ese taller que deseaba tener para realizar una atención acorde y brindar mayor amplitud de comodidad para los pilotos y para mí también, porque es necesario trabajar con las condiciones adecuadas cuando vos tomas la determinación de hacerlo profesionalmente como yo apuntaba. -Así llegaste a ser requeridos por pilotos para la alta competencia. -Ahí arrancamos con los diferentes muchachos que se fueron sumando. Nombrarlos a todos sería imposible por una cuestión de memoria, jajaja… Pero intento recordar a varios de ellos, aunque es difícil porque no me gustaría olvidarme de alguno, aunque ellos me sabrán entender. Ariel Melón, Diego Lacognata, Sebastián Estecho, Pintos, Milano, Alzúa, Sergio Giordano, Karabin, Mario Morris, Juan Garrido, Germán Henze, Rivero… Ellos fueron parte importante de esa gente que pasó por el taller con resultados dispares. En realidad hubo campeonatos ganados, pero no me preguntes cuál ganó cada uno porque ahí sí se viene el papelón. -Pero, ¿cuántos fueron? -Eso sí lo puedo decir: en total, entre motos y cuatriciclos, son quince en distintos lugares y en diferentes categorías y países. El abanico es grande. -¿Cuál se disfrutó más? -Está buena la pregunta, pero cada uno tiene su encanto, detrás de cada uno de esos títulos hay una historia. Es muy agradable saber que el "1" lo lucirá tu piloto. Recuerdo mucho una carrera que no ganamos, pero salimos terceros en Tennessee, Estados Unidos. Fuimos el segundo latinoamericano en la historia en lograr un podio en una carrera emblemática. Realmente fue inolvidable para todo el equipo. -En este presente tenés otra camadas de pilotos que no hemos nombrado. -Sí, fueron pasando más pilotos como Leocata, que hicimos un año en Estados Unidos y la rompió. Nos fue muy bien, atendimos a un referente como Sánchez y, además, varias temporadas con Darío Arco, un piloto extraordinario, muy talentoso y que fue un gran protagonista en nuestro país. Además, Lusardi, Krieger, Seibe, Puigdemasa, De Stefani, Copetti… Con ellos también obtuvimos buenos resultados. La verdad es que estamos conformes con todos. -Hasta hiciste un Mundial. -Sí, hicimos el mundial de Cross Country, cinco fechas que se corrían cada dos meses. Se desarrolló en Italia, Qatar, Marruecos. Atendimos a Pablo Copetti y a un qatarí y quedamos conformes con los resultados. Son experiencias muy sabrosas y muy agradables, pensando en seguir metido en el Dakar. -Estamos hablando de una trayectoria muy interesante y, a veces, pareciera que el Dakar supera todo eso. -El Dakar es una competencia que tiene un plus, que al piloto como a cualquier equipo lo potencia de una manera bárbara. Eso no está en cuestionamiento. Sí digo que todo lo otro que venimos hablando sirve mucho para este tipo de competencia. -Vos tenés varios Dakar realizados. -Nosotros hicimos seis: 2011, 2013, 2015, 2016, 2017 y 2018, con resultados altamente importantes y otros menos deseados. Pero siempre decimos con Copetti que cada uno deja un sinfín de aprendizajes y experiencias. -Pero vos has llevado más pilotos al Dakar. -Sí, además de Pablo Copetti, nuestros servicios también fueron requeridos por Walter Nosiglia, Santiago Hansen y Juan Calegari, lo que marca que en estas situaciones debés contar con una estructura acorde que supimos armar para tal competencia. -Desde el armado, ¿es más difícil de atender una moto o un cuatri? -La moto se basa en una buena puesta a punto para tener lo que se necesita y el cautriciclo está basado en un buen trabajo de mano de obra para lograr el objetivo. -El próximo Dakar es en Arabia Saudita. ¿Serán parte de la delegación argentina, no? -Sí, ya está todo encaminado para estar e iremos con dos cuatriciclos, junto a Pablo Copetti y Santiago Hans, que tienen todo listo. Llegamos un poco justo con el tiempo, dado que por la pandemia no se probó como se debería, pero alcanzamos a trabajar muy bien en lo que se nos permitió. En diez días se hace la asistencia y ya el 2 de noviembre el cuatri embarca para Arabia Saudita. Nosotros salimos a fin de diciembre. -En algún momento fuiste la cabeza visible de una terminal de motos en la alta competencia. -Estuve al frente del equipo oficial Suzuki desde el 2010 hasta el 2018. Logramos muy buenos objetivos, pero después no estaban los presupuestos para seguir y no continuamos con nuestra labor. Fue una lástima, porque teníamos un proyecto muy bueno, pero la terminal, por una política de ellos, se retiró del mercado de competición a nivel mundial en ese momento. -Entre todas estas situaciones que fuiste viviendo, en un momento nació una relación con Oreste Berta, ¿no? -Sí, es así y se dio por esto de la competición. Y debo decir que más allá de lo que representa Berta, es un señor increíble. Me recibieron de una manera muy agradable y hasta se compenetraron con este tema de los cautri en el Dakar. Y le gustó mucho todo lo que le explicábamos de este tema y de repente decidió involucrase y estamos en pleno dialogo ahora con Orestito, que nos brindó también su amistad. Para serte sincero, fue muy fuerte para mí explicarle algo a Oreste, quien me siguió atentamente de una forma que me sorprendió. A veces cuando Orestito viaja a Capital Federal pasa por el taller. Es gente muy humilde que no duda en brindarse cuando ven seriedad desde el otro lado. -Mencionaste tu taller y quienes te visitan se encuentran también con Lucas acompañándote. ¿Cómo es trabajar con tu hijo? -Tiene un sabor especial porque Lucas aprendió muy bien el trabajo: sabe realizar lo suyo como corresponde, tiene muy buena relación con los pilotos y de a poco se fue especializando de una manera brillante, a tal punto que ya viaja al exterior para atender a nuestros clientes. Por suerte no solo le gusta, sino que se preocupa para que todo salga bien. -En un momento corrió, ¿cómo viviste esa etapa? -Digamos que bien, le tengo confianza. Obviamente, las sensaciones son diferentes a otro piloto del taller, pero creo que por ahora no está en su mente volver a correr. Al menos creo eso. -El motocross es un deporte muy especial, al que no siempre se difunde como se lo merece y eso nos hace perder cómo es el nivel de los chicos que vienen surgiendo. -Acá en la zona estamos bien, no nos podemos quejar. Tenemos a chicos como los hermanos Garrido, que tienen un futuro impresionante. Hoy por hoy les falta ese respaldo económico para estar en la alta competencia, pero cuando lo hicieron ganaron siempre, son buenos de verdad. Y también tenemos a Valentino Lacognata, que se metió de lleno y ya ganó campeonatos. Además, va muy bien desde arriba de la moto. Hay varios chicos que van apareciendo en otros lugares y vienen con mucha fuerza. El futuro está asegurado desde esa posición. -Además de tu trabajo en el taller, también te sumaste al Club del Primer Autómovil Argentino. -Sí, me sumé con los muchachos porque son gente amiga y buenas personas y cuando me convocaron me acerqué porque desde adentro podés ver mejor las cosas y tratar de mejorarlas. Escuché a algunos criticar, pero cuando los convocas se borran, entonces eso no sirve. A mí me parece que la Fiesta del Primer Automóvil en los últimos años se realizó de una manera diferente y fue positivo, porque se tuvo la posibilidad de poder ver otras cosas que el público nos supo agradecer. Además, vino mucha gente de afuera que trajo sus vehículos. Ahora, todos los años quieren volver porque fueron muy bien atendidos. -Por último, ¿quién es Devesa? -Una persona que está agradecida de mucha gente que siempre confió en mí y a la que nunca defraudé. Ojalá que podamos como país tener esa posibilidad que este pueblo se merece y poder seguir trabajando, que es lo único que en realidad hice toda mi vida.







