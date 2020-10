Abella destacó que pese a la pandemia se siguen abriendo negocios en Campana

El intendente visitó Morobat, un local de venta de baterías, radiadores y aceites que abrió sus puertas recientemente y remarcó que "en este contexto es muy importante que el comercio continúe expandiéndose". Este martes, el intendente Sebastián Abella visitó el local Morobat –ubicado en Sarmiento 650- y dialogó con su propietario, Ramiro Morosini, sobre el desafío de abrir un nuevo negocio de venta al público en el actual contexto. Durante la visita, el jefe comunal escuchó las inquietudes y proyectos del joven comerciante y le auguró éxitos en esta etapa que inició hace apenas unos meses. Morobat se dedica a la comercialización de baterías, radiadores y aceites y abrió sus puertas en julio luego de vender por más de 4 años a través de las redes sociales. "Abrimos al público en un contexto difícil, pero tuvimos la posibilidad de expandirnos a raíz de las buenas ventas online y aprovechando que contábamos con una gran disponibilidad de stock", le comentó Morosini al Intendente, quien concurrió acompañado por la concejal de Juntos por el Cambio, Ángela "Porota" Medina. Abella felicitó al joven y destacó que "en este contexto de pandemia, es sumamente importante que el comercio de la ciudad continúe expandiéndose y aprovechando cada oportunidad de crecimiento". Por su parte, Morosini agradeció no solo la visita sino también su interés. En este sentido, comentó: "Me parece muy bien que Sebastián visite negocios, consulte cómo está la situación de los comerciantes y, en especial, que conozca cuál es la realidad de la calle y cada uno de nosotros". COMPROMISO CON EL MEDIOAMBIENTE Motobat cuenta con el "Plan canje de reciclado" que incluye la compra de baterías viejas y en desuso y la posterior entrega a Union Bat (en Gualeguaychú). En el lugar, se realiza el reciclaje por completo y se entrega un certificado de disposición final. "Es nuestro aporte al cuidado del medioambiente. Con este programa, nos aseguramos que las baterías no tengan una disposición incorrecta dañando significativamente al medioambiente", comentó Morosini, quien además informó que la adhesión a este programa permite cumplir lo establecido en la Norma ISO 14001. Los interesados en vender sus baterías y sumarse al "Plan canje de reciclado" podrán acercarse al local o comunicarse al 3489-636896.



El Intendente se interiorizo acerca de los productos que se comercializan en el negocio.





Abella felicito al joven por su espiritu emprendedor.





El local esta ubicado en boulevard Sarmiento 650.



Abella destacó que pese a la pandemia se siguen abriendo negocios en Campana

