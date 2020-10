Se concretó el domingo la Bicicleteada Ambientalista

Partieron desde el Parque Urbano, pasaron por la plaza De las Carretas y finalizó en el Paseo Costanero. Plantaron especies autóctonas y pintaron un mural. También se difundió un documento contra la rezonificación de El Tajiber. Bajo las consignas "No a la rezonificación de El Tajiber"; "Ley de humedales ya" y "Fuera Land Nort de Campana", el domingo tendrá lugar una bicicleteada convocada por ECO Campana, CELIAC (Centro de Estudiantes de la Lic. En Inf. Ambiental - UNLu), Al ciervo de los Pantanos, Asamblea Socioambiental Campana, Vecinos del Humedal, Red del Río Luján, BioTerra, Red de Agroecología, y Zarate Recicla; y que contó con el acompañamiento de INTA Campana y el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, instituciones que facilitaron las especies nativas a plantar. El recorrido se inició en el Parque Urbano Ingeniero Roberto Rocca y finalizó en el Paseo Costanero Senador Oscar Sala donde se pintó un mural alusivo. Además, se plantaron ejemplares nativos tanto en la Plaza de Las Carretas, como en el Paseo Costanero, y designó "guardianes" de cada ejemplar para que prosperen. Durante la ocasión, se difundió un documento fundamentando la oposición de los organizadores a la rezonificación del predio El Tajiber, "de zona rural a zona industrial porque: a) Habilita la instalación de industrias potencialmente contaminantes en una ciudad rodeada de fábricas y con altos niveles de contaminación en aire, suelo y agua. b) Habilita la instalación de un puerto en una ciudad con escaso acceso público al río y que dispone de al menos 7 terminales portuarias (Euroamérica, muelle fiscal, Axion, Carboclor, ex-Tolueno, Petromining, Tajiber I). c) Es una zona de humedales y la instalación de cualquier industria implica su destrucción como tal. d) Es zona de amortiguación del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos y una zona industrial vecina implicaría una amenaza adicional a la ya sufrida en el PN con los incendios intencionales y caza furtiva de especies autóctonas. e) Los concejales representantes de la ciudadanía de Campana primero derogaron el requerimiento de audiencia pública para luego aprobar la rezonificación en la misma sesión haciendo uso de una mayoría automática en el recinto. Fue el 19 de diciembre de 2019, en la primera sesión luego de un acto eleccionario, lo que pone en duda de a quien estaban representando los representantes elegidos en los comicios en semejante acto. f) El argumento esgrimido por la bancada de "Juntos por el Cambio" para la rezonificación fue la creación de empleo en un proyecto que a la hora de la votación nadie conocía y que aún hoy está definido en términos muy vagos. Si no está definido el proyecto: ¿Cómo saben cuántos puestos de trabajo, de qué calidad, si es mano de obra local, etc. se van a generar? Esto demuestra que la intención del intendente y los concejales al impulsar semejante proyecto no pasaba por beneficiar a la ciudadanía sino permitir un negocio a expensas de un patrimonio ambiental. Hay proyectos social y ambientalmente sustentables que potencialmente generan tanto o más empleo y permiten el acceso de la ciudadanía al río para los cuales no es necesaria la rezonificación teniendo en cuenta que es un predio lindero a uno de los dos parques nacionales de la Pcia de Buenos Aires".





El recorrido se inició en el Parque Urbano Roberto Rocca.





Se plantaron árboles autóctonos tanto en la plaza De las Carretas como en la costanera.





Los organizadores pintaron un mural en el paredón del ferrocarril que mira al Paseo Costanero.

La previa del evento. VIDEO:

#Ahora ya están llegando al Parque Urbano los ciclistas que acompañan al grupo ambientalista en la Acción Plurinacional por la vida y los territorios en contra del extractivismo. Parten a las 15hs por Varela, estación, Mitre, Balcarce, plaza de las Carretas y llegando a Costanera pic.twitter.com/AFcCKxpQVJ — Daniel Trila (@dantrila) October 11, 2020

Se concretó el domingo la Bicicleteada Ambientalista

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar