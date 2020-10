La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 14/oct/2020 Se incendió un buque de Áridos Campana







Es la arenera que se encuentra en los terrenos del ex Balneario Municipal. El buque se encontraba amarrado y aparentemente el fuego se inició en la sala de máquinas. Tardaron unas 10 horas en controlarlo. No hubo heridos. El lunes por la mañana comenzó a arder el Di Giunta E, un buque de 118 metros de eslora y 20 de manga botado originalmente como petrolero en 1981 y que luego de ser adquirido por Áridos Campana en 2009, fue armado como arenero. Aparentemente, el siniestro se inició en la sala de máquinas, donde hay dos motores diésel B&M de 8 cilindros, mientras se encontraba amarrado en el muelle de la arenera que se encuentra en los terrenos del ex Balneario Municipal, sobre la desembocadura del arroyo La Cruz, a la altura del kilómetro 99 del Paraná. Cuatro dotaciones de Bomberos de Campana al mando de Hernán Dappiano llegaron al lugar alrededor de las 9 de la mañana y comenzaron un ataque agresivo sobre el barco. Garín aportó 15 equipos autónomos de repuesto, y Capitán Sarmiento también colaboró en el operativo que se extendió hasta las 15, cuando tomó la posta el Servicio de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental de la Prefectura Naval Argentina. Así, las tareas se prolongaron hasta pasadas las 19, cuando se extinguieron definitivamente las llamas. En total estuvieron involucrados unos 60 bomberos, además de personal de Defensa Civil, SAME y Policía. Felizmente, no se reportó ningún herido.





#Ahora VIDEO incendio de un buque en la Arenera a orillas del río Paraná, a metros del Club Náutico #Campana. 4 dotaciones de Bomberos trabajan para extinguir las llamas. CP zona 1 pic.twitter.com/VXzo6ReS7q — Daniel Trila (@dantrila) October 12, 2020 #Dato incendio en sala de máquinas de arenero Don I Giunta E mat 02373 en el Río Paraná #Campana se originó 08:50hs logrando sofocar 19:20hs. Participaron Prefectura, en total 45 prefecturianos, Bomberos 4 dotaciones, SAME, móvil policial CP y Defensa Civil 4 brigadistas pic.twitter.com/lhT2cPW1QV — Daniel Trila (@dantrila) October 13, 2020

Se incendió un buque de Áridos Campana

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar