Sr. Director de La Autentica Defensa, mucho agradeceré tenga a bien publicar lo siguiente: Tengo 68 años, nací en Campana y hace más de 30 años que vivo en el Barrio Lubo, en el llamado Barrio Municipal y el principal motivo de este escrito es llegar al Sr. Intendente, Secretarios y Concejales. En un momento tan crítico como el que se está viviendo parece irracional el aumento en la tasa de B y L y no sería justo que se produzca para que los que pagan cubran a los que no para mantener la recaudación. Uno a veces por educación se calla pero llega un momento que no aguanta más y aquí no importa ser partidario u opositor. Invito al Sr. Intendente y concejales a mi casa para acompañarlos a recorrer el barrio y demostrarles porque protesto. La calle Modarelli con grandes pozos frente al destacamento policial e intransitable entre Jujuy y O. Saavedra, Giovellini entre Jujuy y Gismundi, esq. San Luis y Misiones y varias más. Aquí hace meses que no pasa el barrendero, el desagüe pluvial de Modarelli y San Luis está tapado, reclamo del 20 de mayo Nº 35190 y aún no vino nadie, hay zanjas rebalsando de agua podrida y basura en las calles, aunque reconozco que aquí la culpa es de algunos vecinos. Los caballos andan sueltos todo el tiempo rompiendo bolsas de basura y llenando de estiércol las veredas. La iluminación de calle hace años que permanece encendida las 24 hs, en fin, son tantas cosas que se juntan y uno explota. Otra cosa son las motos con escape libre y explosiones que durante la tarde y noche circulan por la calle Modarelli pasando delante o por la esquina del destacamento sin que nadie haga nada. Bueno autoridades espero que se preocupen por los ciudadanos hagan algo, conozcan la ciudad y justifiquen sus sueldos. Desde ya muy agradecido por su tiempo. Eduardo E. Fare DNI 10.081.410





Correo de Lectores:

Son tantas cosas que se juntan y uno explota

Por Eduardo E. Fare

