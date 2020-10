La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 14/oct/2020 Trabajadores municipales se manifestaron con críticas a Abella y también al Sindicato











Se concentraron frente al Palacio Municipal y reclamaron una inmediata actualización salarial. La paritaria que el gremio y el gobierno discuten desde hace meses está paralizada. Un grupo reducido de trabajadores municipales se manifestó ayer frente al Palacio Municipal para exigir una urgente actualización de sueldos, tras meses de gestiones infructuosas entre el Sindicato y el Gobierno de Sebastián Abella. "El principal (problema que tenemos) tiene que ver con la base salarial. Estamos hablando de un salario básico de 19.500 pesos en algunos casos, tal vez un poquito menos en otros, y tenemos una canasta familiar que anda en los 43-44 mil pesos", expresó Rubén Álvarez, de Corralón Norte, uno de los portavoces del grupo. La paritaria municipal que se viene negociando desde hace varios meses está estancada. El Gobierno no puso sobre la mesa de discusión una oferta concreta: pidió considerar cerrada la paritaria 2019, incorporando al básico los aumentos otorgados por decreto el año pasado, se comprometió a seguir abonando en tiempo y forma los sueldos pese a la crisis desatada por la pandemia y pidió analizar el régimen de licencias especiales. Tras la última reunión, además, emitió un comunicado de prensa revelando que analiza otorgar un bono especial debido a la postura "intransigente" del Sindicato. En ese sentido, el grupo que se manifestó también tuvo palabras críticas para la conducción gremial, aunque esta postura no fue unánime. Rubén Álvarez consideró que "el Sindicato está haciendo todo lo posible, lo que tiene al alcance de la mano" para lograr un acuerdo, mientras que según su colega Carlos Schenfeld "son insuficientes las medidas" que adopta la conducción gremial. "Tendría que no habernos mentido durante todo el tiempo en que lo hizo. Le pedimos no solo al intendente sino al Sindicato en su conjunto que haga un esfuerzo, porque los compañeros en todos los sectores están descreídos de esta gestión gremial", aseveró Schenfeld, cuestionando a Carlos Barrichi, secretario general, por supuestas actitudes disidentes que habría tomado cuando los trabajadores votaron medidas de protesta en ocasiones anteriores. "El intendente nos da palo y desde el Sindicato nos quedamos cortos. Es una doble problemática", sostuvo el trabajador municipal. Pero los manifestantes concentrados en la explanada del Palacio Municipal centraron sus críticas más afiladas contra la gestión de Abella, a la que acusaron de "tomarles el pelo" tanto a los empleados como al gremio. "Campana es el único municipio prácticamente en el país que no tiene las paritarias como corresponde. Es una burla. Te vienen (a la reunión paritaria) simplemente a decir los derechos que te van a sacar. Es una falta de respeto a los municipales y también a los líderes sindicales, lisa y llanamente. Nos subestiman a todos", expresó Rubén Álvarez. El portavoz reclamó asimismo por otras reivindicaciones como la recategorización automática cada dos años, contemplada en el Convenio Colectivo de Trabajo, y mejores condiciones laborales. Pero insistió en que la prioridad son los salarios. "El intendente está diciendo que no puede dar aumento de sueldo a los trabajadores porque está pagando una empresa privada para la recolección de residuos. Entonces yo digo: dejen de administrar mal el dinero. Porque tenemos la posibilidad de tener con mucho menos recursos un servicio eficiente y no se está haciendo porque privilegian las privatizaciones, como también se quiere hacer adentro de la unidad hospitalaria. Son todas cosas innecesarias. Esto ofende la capacidad e inteligencia de los trabajadores municipales", expresó Álvarez. Desde la semana pasada se vienen realizando asambleas en los sectores de trabajo durante el horario laboral. Esta fue la medida resuelta por el gremio tras la última audiencia paritaria. No se descarta que las medidas escalen y afecten todavía más los servicios del Estado local de no mediar un entendimiento en el corto plazo.





Trabajadores municipales se manifestaron con críticas a Abella y también al Sindicato

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar