Promueven microcréditos entre emprendedores locales

La diputada Soledad Alonso y la concejal Romina Carrizo siguen recibiendo proyectos de vecinos. "Debemos acompañar y visibilizar las alternativas encontradas por nuestros vecinos y vecinas para afrontar la crisis en el marco de la pandemia", señaló la legisladora provincial. La diputada provincial Soledad Alonso y la concejal Romina Carrizo se entrevistaron con Lorena Delfina Recupero, una vecina de nuestra ciudad que se transformó en emprendedora para afrontar junto a su familia la crisis por esta pandemia. "Debemos acompañar y visibilizar las alternativas encontradas por nuestros vecinos y vecinas para afrontar la crisis en el marco de la pandemia y para eso decidimos estar cerca, encontrar articulaciones y sinergias, además de promover las distintas líneas que se impulsan desde el gobierno nacional y provincial que están a mano pero por ahí no son conocidas por los vecinos", señaló Alonso al respecto. Según explicaron ambas legisladoras, Lorena Recúpero, "debió reinventarse laboralmente" y creó "Estampados Los Abuelos" donde diseña tapabocas personalizados para empresas y particulares, dedicándose a la gráfica textil en general. "Seguimos acompañando a nuestros emprendedores y emprendedoras, porque sabemos del esfuerzo invertido para salir adelante", señaló Carrizo y recordó que tanto en la página web del Banco Provincia como en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación se pueden consultar instructivos para acceder a microcréditos destinados a emprendimientos personales. "A veces es muy poco lo que necesita para ese primer empujón, y cuando no hay a quien recurrir, ahí está el Estado para evaluar la propuesta y darte una mano, y a una tasa muy razonable. La idea de estos microcréditos no es lucrar o especular con la necesidad, sino acompañar a aquellos más vulnerables que quieren salir adelante", concluyó Alonso.

