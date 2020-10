La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 14/oct/2020 La concejal Romina Carrizo llama a reclamar por el excesivo incremento en la tasa de servicios generales







Publicó en sus redes sociales el texto para realizar el reclamo. Los vecinos pueden iniciar el trámite administrativo manifestando su rechazo. La edil aseguró que "el Municipio no puede cobrar por un servicio que no presta, o lo hace de manera desigual en distintos sectores de la Ciudad". Luego de atender el reclamo de numerosos vecinos de distintos puntos de la ciudad, por el aumento que consideran "desmedido" de las tasas servicios generales del Municipio, la Concejal Romina Carrizo (FdT-PJ) compartió en sus redes sociales un modelo de reclamo disponible, con el fin de que aquellos damnificados inicien los expedientes administrativos correspondientes y expresen formalmente su disconformidad. "Los aumentos no consideraron la igualdad en la prestación de servicios" sostuvo Carrizo. "En algunas zonas no es igual al que se presta en zonas alejadas. El Municipio debería regularizar las prestaciones y considerar la progresividad de los valores" añadió. El escrito puede descargarse de la página de Facebook @rominamcarrizo o a través del siguiente enlace: https://we.tl/t-PCwyqABGz9. Cada contribuyente puede personalizar y ampliar el escrito de acuerdo a su situación particular. El mismo se presenta por duplicado en Mesa de Entradas Municipal, mientras que uno de los ejemplares debe ser firmado por quien lo recibe, agregando el número de expediente correspondiente. "El Municipio no puede cobrar por un servicio que no presta, o lo hace de manera desigual en distintos sectores de la Ciudad. Estamos del lado de los vecinos, acompañándolos en su reclamo y asesorándolos legalmente para que hagan valer sus derechos", concluyó la edil.

