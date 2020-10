La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 14/oct/2020 Grupo Esperanza:

¿Cómo siguen las actividades del Taller de Radio?







Durante este año se reorganizaron adecuándose a la situación del distanciamiento, permitiendo mantener la relación social. Ya hemos pasado una etapa de aislamiento en esta pandemia, quizás la más estricta, donde desde el Grupo Esperanza el motivo principal fue acompañar a los jóvenes integrantes. Así fue que el Taller de Radio este año inició sus actividades en el mes de abril, en la modalidad "cuarentena, quedate en casa, yo me quedo en casa". Se transmite desde la casa de uno de los integrantes y colaborador del Grupo, Claudia Caliva, el streming como venía funcionando hace unos años una vez a la semana, siguió este 2020 y el abanico se amplió a tres programas semanales. "Se trató de llegar a lograr la participación de todos los jóvenes cada uno en su casa ya sea por teléfono, Whatsapp y Skype, donde lo recreativo, para algunos fue también una rutina a desarrollar, (producción, búsqueda de noticias, temas musicales, publicidad, entrevistas)", comentaron desde el grupo. Radio Esperanza, recibió el saludo de Juan C. Baglietto en el programa de los viernes; participó del Día de La Radio con un video en las redes sociales de Amplitud, invitada por Majo Müller; también en fechas patrias interactuó con los oyentes en actividades lúdicas. "Todo fue en el marco de ampliar lo trabajado durante los años anteriores con los jóvenes que asistieron al Taller de Radio en el edificio de Casa Esperanza". Los colaboradores están agradecidos y felices por la participación de los jóvenes, "no sorprendidos, porque siempre apostamos a la superación. Pero sabemos que detrás de ellos está la Familia de cada uno, quienes son el sostén y asistieron en cada llamado, a ellas les decimos Muchas Gracias". También fue el turno de agradecer a cada colaborador de los Talleres, que se sumaron para estar con los jóvenes, durante los programas. A Pablo Ledoux, músico, invitado y entrevistado en el programa Rodeando La Tarde, 11/6/20. A Roque Romero, músico, invitado y entrevistado en el programa Con Música se Pasa Mejor, 14/8/20. Desde el Grupo Esperanza aseguran que seguirán ofreciendo más voces, melodías, y sonidos. Para conocer y escuchar a todos los protagonistas hay que ingresar en: www.grupoesperanza.com.ar/radio/ "Queremos llegar a cada uno y seguir recibiendo la compañía de cada uno". "…Radio Esperanza intenta mantenernos unidos, estrechando y reafirmando los firmes lazos del Grupo Esperanza". PROGRAMAS "Desde Casa", jueves 19 horas. Estilo variedades conducido por las colaboradoras Mónica Enríquez y Laura Arguello haciendo participar a los jóvenes en distintas secciones. "Con Música Se Pasa Mejor", viernes 19 horas. Programa musical conducido por los jóvenes Juan Schiavo y Máximo Centurión quienes animan los pedidos de temas musicales de los oyentes. "Rodeando La Tarde", sábado 18 horas. Los Jóvenes María Luz Ferrantes y Máximo Centurión organizan una charla descontracturada con sus pares y otras personalidades destacadas de la sociedad.









Grupo Esperanza:

¿Cómo siguen las actividades del Taller de Radio?

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar