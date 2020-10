Efemérides del día de la fecha, 14 de octubre

DÍA MUNDIAL DE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS, TEJIDOS Y TRASPLANTES Instituido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en este día se incentiva a los ciudadanos a manifestar su deseo de ser donantes y así salvar la vida o mejorar la calidad de vida de aquellos que se encuentran en grave estado de salud. A nivel nacional, en el año 2018, se sancionó la Ley Nº 27.447 (Ley Justina), que instituye que toda persona mayor de 18 años es donante de órganos o tejidos salvo que haya dejado constancia expresa de lo contrario. Sobre la misma, la madre de Justina Lo Cane, Paola Stello, manifestó a Infobae: "fue un cambio de paradigma, era un cambio cultural que había que hacer y no estuvimos solos. Cuando Justina falleció nos pusimos a trabajar para cambiar una parte de la ley y la prensa nos ayudó, la sociedad se concientizó". Según el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), el año pasado el país alcanzó la tasa de 20 donantes por millón de habitantes, la más alta en la historia local. Asimismo el INCUCAI estima que en lo que va del año se realizaron 897 trasplantes y que 360 personas donaron sus órganos; por otra parte, 7095 personas necesitan un trasplante para salvar su vida. FALLECE JAVIER PORTALES Miguel Ángel Álvarez nació el 21 de abril del año 1937 en Tancacha, Córdoba. Debido al repentino fallecimiento de su padre se crio en Rosario, donde inició su carrera artística con apenas 14 años en LT3 Radio Cerealista. En ese entonces, el adolescente trabajaba en un taller de máquinas de escribir desconociendo que un llamado telefónico le cambiaría le vida; su particular voz sorprendió a la actriz Erika de Boero que le propuso probarse en el radioteatro. Así, debutó en "Que el cielo la juzgue". Luego de actuar en grupos de teatro independiente y radio, a los 17 años decidió partir a Buenos Aires; allí, gracias a Dringue Farías consiguió su primer papel teatral en el Teatro Maipo: "Dringue me prestó hasta la ropa para actuar y me consiguió un sueldo que para mí era una fortuna". En el año 1957 debutó en la gran pantalla con un papel secundario en la película "Reencuentro con la gloria". Al año siguiente, debutó en televisión en el programa "Su teatro de las 22". En el año 1964 se consolidó como actor en el programa "Operación JaJa", en el sketch de los guapos Piolín y Portones con Alberto Olmedo: "el dúo se formó sin que nadie se lo propusiera. Lo que pasaba es que conmigo el ´Negro´ no memorizaba la letra y decía: ´Total, el gordo me sigue´." Más adelante, actuó en "Polémica en el bar" (1972), "Mesa de noticias" (1983) y "No toca botón" (1987); en éste último, se destacó el dúo Borges y Alvarez. Cuando Olmedo falleció, Portales declaró con tristeza: "murió una parte de mí mismo." Entre las películas que protagonizó se encuentran "Los colimbas se divierten" (1985), "Rambito y Rambón, primera misión" (1986) y "El manosanta está cargado" (1987). Falleció en el año 2003 en Buenos Aires. SE LANZA "SHE´S SO UNUSUAL" Un día como hoy en el año 1983, CyndiLauper lanzaba su disco debut "She´s so unusual." Tras el rotundo fracaso de su banda, "Blue Angel", la cantante estadounidense continuó con su vida cantando en bares de Nueva York hasta que una noche impresionó al manager David Wolff y firmó contrato con Epic Records. Uno de los sencillos más exitosos, "Girlsjustwanttohavefun", fue compuesto por Robert Hazard y Lauper decidió acomodar la letra desde la perspectiva de una mujer: "canto para todas las mujeres del mundo para que recuerden nuestro poder." Entre lascancionesdelálbum se encuentran: "She bop", "Money changes everything", "When you were mine" y "Time after time".



Efemérides del día de la fecha, 14 de octubre

