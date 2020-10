La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 15/oct/2020 Repudian hechos de violencia que se vivieron en el Hospital San José







Cecilia Acciardi repudió las agresiones que sufrió la jefa de Clínica tras anunciar el fallecimiento de un paciente que se encontraba internado en grave estado desde hace más de dos meses. Los familiares del fallecido provocaron roturas en el nosocomio. La secretaria de Salud, Cecilia Acciardi, repudió los hechos de violencia que se vivieron este martes en el Hospital San José tras anunciar el deceso de un paciente que se encontraba internado desde hace más de dos meses en grave estado de salud. Al enterarse de la triste noticia, los familiares del joven fallecido agredieron físicamente a la jefa de Clínica, provocándole algunas lesiones en su cuerpo, y también rompieron instalaciones de la habitación del nosocomio local, donde el paciente se encontraba internado. "En nombre del intendente Sebastián Abella y de todo el equipo de la Secretaría de Salud, repudiamos este tipo de accionar ya que todos los que formamos parte del Hospital trabajamos incansablemente por el bienestar de todos los pacientes", enfatizó Acciardi. Y siguió: "Puedo dar fe que el personal de la salud da todo de sí para que los pacientes estén bien y, particularmente en este caso, se hizo mucho por él, pero lamentablemente su cuadro fue agravándose con el paso de los días". Por otro lado, sostuvo que "los médicos somos los receptáculos de angustia y sabemos contener a los familiares, pero muchas veces se enojan con el personal de la salud ante un fallecimiento y eso no es justo". Asimismo, indicó que "las autoridades sanitarias estamos permanentemente abiertas para responder cualquier duda o consulta sobre el proceder que se realiza con los pacientes, pero de buena manera. La agresión nunca es el camino y menos con una persona que se ocupó personalmente por la salud de ese paciente". En este sentido, Acciardi manifestó su apoyo a la doctora agredida y agradeció a todo el equipo de salud del Hospital San José que afronta esta situación difícil, en medio de una pandemia, con compromiso y responsabilidad. No obstante, la secretaria aseguró que se realizó una denuncia en la Justicia de este accionar que incluyeron agresiones físicas, verbales y públicas, como así por las roturas al nosocomio local. "Ningún enojo justifica ese hecho de violencia. El hospital es patrimonio de todos y la gente tiene que entender que estas agresiones perjudican a todos los vecinos y pacientes", concluyó la titular de la cartera sanitaria.



"El hospital es patrimonio de todos y la gente tiene que entender que estas agresiones perjudican a todos los vecinos y pacientes", señaló la titular de la cartera sanitaria.





Los familiares del fallecido provocaron roturas en el nosocomio. "YO ME REHUSO A TRABAJAR CON VIOLENCIA" La víctima de las agresiones en el Hospital fue la Dra. María Eugenia Ibañez Aldecoa, quien el martes publicó en su muro de Facebook publicó el siguiente posteo público que reproducimos a continuación: "Hoy a la mañana tuve un episodio horrible en el hospital, episodio que pensé que nunca iba a vivir, episodio que pensé que nunca nos iba a llegar en mi lugar de trabajo. Resultó que lamentablemente falleció un paciente joven (…) luego de más de 40 días de internación con infecciones recurrentes. Todo inició de un shock séptico a raíz de un balazo que había recibido (…) la realidad es que la familia nunca aceptó que está persona podía fallecer y mucho menos que si no lo hacía, iba a quedar con el grado de dependencia total que tenía (…) Hoy a la mañana fui abordada salvajemente por su mamá luego de darle el parte del fallecimiento, que si no hubiese sido por el personal de seguridad y mis compañeras enfermeras quizás hoy hubiese terminado golpeada, también internada por poli traumatismos. Sólo me quedaron excoriaciones en la mano porque pude taparme la cara, pero digo yo no quiero trabajar con este nivel de violencia. ¿Qué nos pasa como sociedad que todo lo tenemos que arreglar con violencia física o psicológica? Nosotros los médicos estamos brindando un servicio a la comunidad. Cuidamos a nuestros pacientes como si fueran nuestra familia, muchas veces estamos más con los paciente que con ellas mismas. Yo me rehúso a trabajar con violencia, ¡queremos trabajar sin miedo!". Fuentes judiciales confirmaron a La Auténtica Defensa que el paciente tenía 18 años y había ingresado al Hospital con una herida de arma de fuego en su abdomen luego de una confrontación vecinal en el barrio Dignidad, la noche del 21 de junio. El presunto autor del disparo se encontraba detenido bajo la figura de "Abuso de arma de fuego". Ahora, la carátula cambió a "Homicidio agravado por uso de arma de fuego".

Repudian hechos de violencia que se vivieron en el Hospital San José

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar