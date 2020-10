Hoy sesiona el Concejo Deliberante

Un Proyecto de Ordenanza de la oposición, propone suspender la habilitación municipal de la obra que la empresa Land Nort está realizando predio donde pretende instalar la nueva planta. Esta noche tendrá lugar la segunda sesión de octubre del Concejo Deliberante y la empresa Land Nort parece que será, una vez más, motivo de debate. Según versa en el adelanto del Orden del Día difundido ayer, entre los Asuntos Entrados se encuentra el Expediente Nº 19814: un Proyecto de Ordenanza del Bloque Justicialista Frente de Todos "suspendiendo la habilitación de obra de la empresa Land Nort en predio donde se pretende instalar una nueva planta, hasta autorización final de la Autoridad del Agua de la Provincia de Bs. As. y la OPDS". Consultado al respecto, el concejal Marco Colella, adelantó que su bloque propondrá su Tratamiento sobre Tablas. "La necesidad y urgencia del tema creo que es indiscutible, no hace falta aclarar las sospechas que todos tenemos sobre las actividades de Land Nort. Tanto es así que, aprovechando la pandemia, iniciaron las obras para la nueva planta en el Camino al Morejón, sin poner ningún cartel indicador ni nada parecido. Hace un mes y medio realizamos un Pedido de Informes al Ejecutivo y nunca fue contestado. Lo que queremos es que la empresa no empiece a operar sin antes tener la autorización efectiva, tanto del ADA como de la OPDS", señaló a La Auténtica Defensa. Luego, son varias las propuestas ingresadas que pasarán a comisión, entre ellas una de la concejal Romina Carrizo declarando al 25 de noviembre como "Día del asado de tira", lo cual, de prosperar, sería el primer antecedente para gestar una potencial fiesta gastronómica en nuestra ciudad. También se destacan, entre otros, un Proyecto de Ordenanza del Bloque Juntos por el Cambio condonando deuda por Tasa de Servicios Generales a establecimientos del rubro Salones de Fiestas que no han desarrollado actividad durante la pandemia; y un Proyecto de Resolución del Bloque UV Calixto Dellepiane "solicitando a la AFIP y a ARBA analizar la posibilidad de eximir al Club Villa Dalmine del pago del tributo por transferencia del Estadio al dominio del Club, según lo dispuesto en Ordenanza 6674". En cuanto a los Despachos de Comisión, figuran el Proyecto de Ordenanza del D.E. prorrogando plazo establecido en Ordenanza 6974/19 hasta el 30-04-21 para el llamado a licitación pública para el servicio público de transporte de pasajeros en Campana; un Pedido de Informes del Bloque Justicialista Frente de Todos solicitando al Ejecutivo "publicar en la página web un informe de situación económico financiera mensual del Municipio mientras dure la emergencia sanitaria", cuyo miembro informante es Soledad Calle; y el Proyecto de Comunicación del Bloque Justicialista Frente de Todos solicitando al Ejecutivo "contemplar la posibilidad de eximir del pago de tasas municipales a los transportes escolares, dado el contexto de la pandemia", cuyo miembro informante es Stella Maris Giroldi. Este último tema en particular, está asociado a otro Asunto Entrado en el Orden del Día: un Proyecto de Resolución del Bloque Justicialista Frente de Todos solicitando a las "industrias locales impedidas de acceder al transporte público de pasajeros de corta distancia, considerar contratar a transportes escolares para el traslado de su personal en el radio céntrico de la ciudad".

Piletón realizado por Land Nort en los terrenos del Camino al Morejón. (Foto: portal Corre La Voz)



Hoy sesiona el Concejo Deliberante

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar