La amenazan con un hierro de obra

Un menor de edad le robó por segunda vez el celular. Su madre y una vecina son testigos. También habría imágenes del CIMoPU. "El miedo y la impotencia no se pueden explicar", dice la vecina de Ariel del Plata quien junto a su hija fue víctima de un asalto mientras caminaban este martes en horas del mediodía frente a la sede de la Sociedad de Fomento del barrio. "Fuimos -comenta la madre- hasta la escuela a buscar la ayuda alimentaria y ya nos venía estudiando, porque nos esperó a la vuelta. Andaba en una bicicleta y le pidió el celular a mi hija. Ella no quiso porque hace sólo un mes que se lo había regalado la abuela, y además ahí tenía todo lo de la escuela. Yo le dije que se lo dé, porque la podía lastimar. Y él dijo, ‘sí, dameló porque te lastimo’, y sacó un hierro de obra, como de 15 centímetros, con la punta afilada. La cosa no pasó a mayores, porque justo una vecina que venía en auto se dio cuenta e intervino. Pero se llevó el celular". Según explica la madre, sería la segunda vez que el mismo menor le roba un celular a su hija: la primera fue hace alrededor de un año, y manejaba una moto. "Esa vez no denunciamos nada. Tenía un cómplice mayor de edad, como de 30 años. Mi hija iba con una compañera de la escuela y cuando le pidió el celular, el chico le apoyó un cuchillo en la panza y empujó. No fue una herida profunda, pero le dejó la marca…". La denuncia fue radicada el mismo martes en la Comisaría Campana Primera, y aparentemente habría imágenes del episodio sucedió cerca de una de las cámaras del CIMoPU. "El celular no importa, eso va y viene. Pero lo importante es que lo encuentren y lo paren, porque va a terminar lastimando a alguien. Tenía una mirada muy oscura", concluyó.

ESTA ES LA ZONA DONDE FUE ABORDADA LA MADRE CON SU HIJA POR EL MALECHOR.



