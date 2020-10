Los Bomberos controlaron el principio de incendio de la carga de un camión que transitaba por Ruta 9 transportando resaca de río. El chofer se dio cuenta porque lo pasaban tocando bocina y le hacían señas. Se ladeó y para ver qué pasaba y cuando se bajó no podía creer lo que pasaba: parte de la carga que transportaba, resaca de río, utilizada como abono orgánico, había entrado en combustión. Todo sucedió sobre la Ruta 9, mano a Capital, a la altura del puente de San Felipe. Una dotación de Bomberos Voluntarios controló rápidamente la situación que no llegó a comprometer al rodado. Aparentemente, habría sido una colilla de cigarrillo que inició el episodio sin consecuencias.

#Dato Se incendió la carga de un camión en #Panamericana km 76 mano a Capital, puente San Felipe. El Iveco transportaba abono de la isla, resaca de río, compuesto orgánico que aparentemente se encendió en el viaje por una colilla de cigarrillo, Bomberos móvil 48, CP zona 7 pic.twitter.com/41noi0xkjl — Daniel Trila (@dantrila) October 14, 2020

Por una colilla

