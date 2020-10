El Gobierno francés decretó este miércoles una nueva emergencia sanitaria para todo el país, ante lo que denominaron "la segunda ola" de la pandemia de coronavirus. Las medidas comenzarán el próximo sábado y contemplan un toque de queda nocturno en las nueve ciudades más afectadas. "La segunda ola está aquí. Nuestros servicios sanitarios están bajo presión", indicó en Twitter el presidente francés Emmanuel Macron, que explicó las nuevas medidas con el objetivo de preservar el sistema de salud y la vida de los franceses. El estado de emergencia sanitaria funciona como un marco legal dentro del cual se pueden decretar distintos tipos de restricciones, hasta una nueva cuarentena estricta. La primera restricción importante que impondrán para intentar frenar el alza de nuevos casos es un toque de queda entre las 21 horas y las 6 de la mañana en las nueve ciudades más afectadas del país, con París a la cabeza. Habrá multas de hasta 135 euros para quienes no cumplan con la medida. Durará cuatro semanas y luego se volverá a analizar la situación sanitaria: "Somos muy prudentes porque la experiencia nos demuestra que no sabemos todo aún". En total, alrededor de 20 millones de personas serán afectadas por esta restricción y Macron adelantó que "volverán a activarse las ayudas financieras para los sectores afectados para mantener salarios" y se crearán "dispositivos de apoyo suplementarios para que los trabajadores independientes no tengan que cerrar sus negocios y quedarse sin trabajo". La agencia de salud pública que depende del Ministerio de Sanidad anunció ayer 22.591 nuevos contagios en 24 horas y 104 muertos, que elevan el número total a más de 779.000 y 33.037, respectivamente.

Francia decreta la emergencia sanitaria ante la "segunda ola del coronavirus"

