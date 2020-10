P U B L I C



Así lo señala la convocatoria del Partido Justicialista a la conmemoración del 75 aniversario del 17 de Octubre, Día de la Lealtad. "Va a ser un acto histórico" coincidieron las autoridades del PJ local, Oscar Trujillo y Lito Agnes. El Presidente del Partido Justicialista de Campana, Oscar Trujillo, acompañado del vicepresidente, Osvaldo Agnes, participaron de las reuniones de organización del acto conmemorativo del 75° aniversario de la fecha fundacional del peronismo, el 17 de octubre. Asimismo, compartieron la convocatoria oficial al acto, que en esta oportunidad y en el marco de la crisis sanitaria, será a través de redes sociales con la consigna #17deOctubreDesdeCasa. Para ello, difundieron un link de inscripción con el cual los participantes tendrán un instructivo y asesoramiento para ser parte de una histórica movilización virtual. "El Partido Justicialista formalizó su convocatoria a una histórica movilización virtual el próximo 17 de octubre en el marco del Día de la Lealtad Peronista, y convocó a apoyar al Gobierno nacional a través de las redes sociales para evitar las movilizaciones masivas y respetar las recomendaciones sanitarias ante la pandemia por coronavirus (COVID-19)" aseguró el Presidente Trujillo, quien se diferenció de las distintas convocatorias que han tenido lugar en los últimos meses convocadas por la oposición: "Nuestro movimiento, que celebra la vida y la lealtad, no va a estar a la altura de las provocaciones irresponsables de quienes pretenden erosionar la gobernabilidad poniendo en riesgo la salud de la población". Al respecto, Agnes agregaba: "va a ser un acto histórico. El peronismo hoy antepone la responsabilidad que significa el administrar un país devastado por políticas de endeudamiento y desindustrialización sobre el que, encima, se abatió una pandemia planetaria. Y es una gran ocasión para invitar a todos aquellos que no se identifican con nuestro partido pero que eligieron un cambio y sienten la necesidad de apoyar al gobierno del compañero Alberto Fernández y sus políticas nacionales, populares e inclusivas. Las mismas que en nuestra provincia encarna la gestión de Axel Kicillof". El Partido Justicialista difundió un link de inscripción donde se enviará detalles de la movilización virtual para informar sobre la plataforma que se utilizará y asesorar a los participantes durante la jornada del acto partidario: https://bit.ly/2EYB6iM Además, se difundieron algunas instrucciones precisas: La WEB será www.75octubres.ar, que abrirá la inscripción el mismo sábado 17 de octubre a las 13 hs. ¿La movilización es una APP? No. No es una app. No tenés que descargarla de ningún lado. Simplemente dentro de la página clickeas INGRESAR y seguís las instrucciones. ¿Cómo es la movilización? Es a través de una plataforma que permite llevar adelante la movilización en el espacio virtual. Todos estaremos bajo la misma consigna, en un mismo lugar para compartir un evento histórico. ¿Cómo funciona? Ingresa completando algunos datos básicos y eligiendo un avatar, que es la figura que te va a representar en la movilización. Luego comienza la experiencia ocupando un lugar en el plano que geolocaliza la movilización. Allí podrás acceder a material diseñado especialmente para el evento mientras comienza la transmisión del mismo. ¿Participar de esta movilización es gratuito? Si. No tenés que pagar nada para ingresar ni para ver el evento. ¿Participar implica el uso de mis datos o que tengo que poner información personal? No. No tendrás que dejar ninguna información personal para ser parte de una movilización. ¿Cuántas personas pueden participar? No hay Límites. Cien, mil o millones de personas pueden conectarse en simultáneo, en tiempo real y participar de la movilización. La plataforma incluye un contador de participantes en vivo que permite monitorear el ingreso de los usuarios. ¿Con qué dispositivo puedo movilizarme? Con el que quieras: Computadora de Escritorio, Tableta, Celular o SmartTV. "Así como aquel 17 de octubre de 1945 una multitud de trabajadores y trabajadoras se movilizó hacia Plaza de Mayo reclamando la presencia y liberación de Perón, marcando un cambio sustancial en la situación política nacional, los peronistas del 2020 estaremos de pie, agregando además la aclamación de la oferta que el partido hará a Alberto Fernández para ofrecerle la conducción del Partido a nivel nacional", finalizaron los representantes locales del partido.



Trujillo y Agnes, Presidente y Vice del PJ de Campana, analizan la convocatoria al acto.





Un 17 de octubre distinto, pero con los mismos ideales de siempre.



PJ local:

"Un 17 de Octubre distinto, pero con los mismos ideales de siempre"

