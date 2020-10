La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 15/oct/2020 Alonso lamentó las declaraciones de Macri







La diputada de nuestra ciudad se refirió a las últimas declaraciones del ex presidente Mauricio Macri contra el gobierno nacional por su gestión de la pandemia. "No me sorprende su postura. Lamento profundamente que Juntos por el Cambio y Mauricio Macri, a pesar de sus cuatro años nefastos de gobierno y haber empobrecido al pueblo argentino, no hayan siquiera hecho una introspección para entender que en estos momentos de crisis mundial tiene que salir a acompañar, apoyar y fortalecer, y si tiene ideas diferentes, poderlas llevar a un diálogo con el presidente Alberto Fernández… pero no salir a confrontar y desvalorizar las medidas que se tomaron, porque todas fueron en virtud de preservar la vida", declaró la Diputada bonaerense Soledad Alonso en diálogo radiofónico con periodistas del multimedio "Grupo la Provincia". "Hubo y hay medidas productivas con una inyección económica, plata que se queda en Argentina y que se destina a programas que tienen que ver con la reactivación industrial, laboral, para que los que tenían trabajo lo puedan seguir manteniendo y los que ya venían sin trabajo por los cuatro años anteriores, puedan tener aunque sea a través del IFE y otros programas, las necesidades mínimas cubiertas (…) Con la llegada de Alberto Fernández también había empezado lo que es la soberanía alimentaria: la voluntad de que cada argentino se pueda alimentar como corresponde en nuestra patria… Hoy más de 18 millones de argentinos y argentinas están cubiertas por un Estado presente y empático con sus ciudadanos y ciudadanas, volcando el dinero que recauda a la producción nacional, al crecimiento y fortalecimiento de políticas que, también con el empoderamiento de la ANSeS y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, pueden llevar más programas para la reactivación económica que necesita nuestro país", señaló.

"Más de 18 millones de argentinos y argentinas están cubiertas por un Estado presente y empático con sus ciudadanos y ciudadanas", señaló Alonso durante la entrevista.



Alonso lamentó las declaraciones de Macri

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar