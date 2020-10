Efemérides del día de la fecha, 15 de octubre

DÍA MUNDIAL DEL LAVADO DE MANOS Impulsado por la Asociación Mundial del Lavado de Manos e instituido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el año 2008, en este día se concientiza acerca de la importancia del lavado de manos como medio efectivo y asequible para prevenir enfermedades. El tema de este año es "Higiene de manos para todos" y tiene el propósito de promover acciones que garanticen el acceso universal a instalaciones de lavado de manos. Según la Asociación Mundial del Lavado de Manos, el lavado de manos reduce las enfermedades diarreicas del 30% al 48% y las infecciones respiratorias agudas hasta el 20%; asimismo, reduce la transmisión de patógenos relacionados con el Covid-19, el Ébola, el cólera, la shigelosis y la Hepatitis E. En cuanto al Coronavirus, un estudio demostró que el lavado regular de manos puede reducir la probabilidad de infección en un 36%. Sin embargo, se estima que el 40% de la población mundial no tiene acceso a instalaciones básicas de lavado de manos. Este año, la higiene de manos se ha vuelto crucial puesto que evita la propagación del Covid-19; al estar en contacto con superficies que pueden estar contaminadas, las manos pueden transferir el virus al individuo si éste se toca los ojos, la nariz o la boca sin higienizarse antes. Por eso, desde el Ministerio de Salud, recomiendan que lavado de manos dure al menos 40 segundos. FALLECE "CACHO" CASTAÑA Humberto Vicente Castagna nació el 11 de junio del año 1942 en Flores, Buenos Aires. Destinado a triunfar con la música, desde temprana edad aprendió a tocar el piano y compuso sus primeros tangos. A los 13 años debutó en la orquesta típica de Oscar Espósito y fue pianista estable en Radio El Mundo: "con pantalones cortos debuté tocando el piano en la orquesta típica de Espósito y seguí tocando música toda mi vida." Admirador de Julio Sosa y Roberto Goyeneche, la música de Elvis Presley influenció en su incipiente carrera: "los pibes que éramos tangueros y hacíamos nuestras primeras armas en el espectáculo, nos empezamos a confundir, a dejarnos las patillas largas, a mover la pelvis en el escenario, a tratar de mezclarnos en el rock and roll". Su debut como cantante lo realizó en el grupo "Beto y los Huracanes" y, más adelante, comenzó su carrera solista. Durante la década de 1960 su popularidad se incrementó al aparecer en el exitoso programa "Sábados circulares."En el año 1972 lanzó su primer disco "Cacho Castaña" y, en el año 1975, causó furor con su segundo álbum que contenía la aclamada canción "Café La Humedad." A lo largo de su carrera compuso 2500 temas y grabó aproximadamente 500 canciones de las cuales se destacan "Para vivir un gran amor", "Septiembre del 88", "Tita de Buenos Aires", "La gata Varela", "Qué tango hay que cantar", "Garganta con arena" y "Cacho de Buenos Aires". Falleció en el año 2019 en Buenos Aires. SE LANZA "TOTO" Un día como hoy en el año 1978, "Toto" lanzaba su disco debut "Toto." Originalmente llamada "Stilllife", la banda norteamericana cambió su nombre a "Toto" porque el ingeniero de sonido identificó sus carretes de grabación con ese nombre: "´¿Y si le ponemos a la banda ´Toto´?; las cintas ya están rotuladas así, es un nombre corto, fácil de recordar, y todos los carretes de cinta dicen ´Toto´; entonces seamos Toto´. ¡Y todos estuvieron de acuerdo, menos yo!" manifestó Steve Lukather. Entre lascanciones se encuentran"Hold the line", "Rockmaker", "Child´s anthem" y "I´ll supply the love".



Efemérides del día de la fecha, 15 de octubre

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar