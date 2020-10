Concejales del bloque PJ-Frente de Todos se reunieron con la flamante Coordinadora del Plan Fines en nuestra ciudad, la Prof. Eva Ventri Sosa, para conocer la actualidad del programa de finalización educativa al que asisten 1200 campanenses. La Presidenta del bloque de Concejales del PJ-Frente de Todos, Sol Calle, junto a sus compañeros Rubén Romano y Marco Colella, recibieron a la nueva Coordinadora del Plan Fines en nuestra ciudad, la Prof. Eva Ventri Sosa, quien compartió detalles del programa de terminalidad educativa para mayores de 18 años que quieran cursar materias adeudadas o realizar completo el nivel primario o secundario. El Plan Fines otorga un título oficial, que tiene validez nacional y es gratuito. "El plan FINES es la mayor herramienta de inclusión educativa. Le permite a vecinos que por razones de la vida no pudieron completar sus estudios, y que tal vez hoy tienen una familia, o sus horarios están acotados por las obligaciones laborales, puedan terminar con esta etapa formativa, y así cuenten con más posibilidades de acceder a un mejor porvenir" coincidieron los ediles justicialistas. En Campana asisten más de 1.200 alumnos, de los cuales 700 fueron nuevos inscriptos. Este año la cursada se realiza de manera virtual teniendo en cuenta el marco de la crisis sanitaria por la pandemia del Coronavirus. "Se dictan tres veces por semana y tienen una duración de 4 horas. Es un verdadero desafío también para los profesores, quienes han sido capacitados para trabajar diferentes estrategias de acuerdo con las características del grupo" agregaron los Concejales. Otro de los temas abordados en el encuentro fue el de la conectividad, donde la Prof. Ventri Sosa explicó las distintas alternativas para los alumnos que no cuenten con acceso a Internet. "El Plan Fines ha sido la política de inclusión educativa más importante de la democracia. Sin embargo, no se salvó del retroceso que significaron los gobiernos de Macri y Vidal para la Argentina y para Bs. As. Tener a Eva en la Coordinación es un orgullo y una garantía de mejora y fortalecimiento en línea con la Argentina de Pie que nos propone el Presidente" cerraron los Concejales del bloque PJ-Frente de Todos.

FdT-PJ:

"El plan FINES es la mayor herramienta de inclusión educativa"

