"Cuando se es madre, nunca realmente estás en tus pensamientos. Una madre siempre tiene que pensar dos veces, una vez por sí misma y otra vez por sus hijos." --Sophia Loren (actriz italiana). "Jamás en la vida encontraréis ternura mejor, más profunda, más desinteresada ni verdadera que la de vuestra madre." --Honoré de Balzac. El próximo domingo haremos una pausa en nuestras labores diarias para honrar y festejar a una de las personas más importantes de nuestra vida: nuestra madre. Este año la celebración va a ser distinta debido a la Cuarentena que nos exige la presencia de la Pandemia; cada familia adecuará la forma de celebrarla, ya que en muchos casos la reunión de familiares que se llevaba a cabo todos los años, es imposible. Es cierto que existen muchos tipos de madres, pero siempre la nuestra es la más maravillosa pues, hemos tenido la suerte de que Dios nos la ha dado para que nos acompañe en nuestro transitar por este mundo. Ella es siempre nuestra compañera inseparable, sobre todo durante los primeros años de nuestra vida; la que guardará nuestros secretos y nos consolará en nuestras penas en el momento que surja algún conflicto que nos haga sufrir; a través de nuestros días será la doctora sin título, que nos cuidará y curará cuando estemos enfermos. Existen muy pocas personas tan especiales como lo es nuestra madre, lo que sí, no hay ni habrá un amor más sincero que el de una madre. Cuando somos jóvenes muchas veces no sabemos apreciar el valor que realmente tiene nuestra madre, pero al pasar el tiempo nos vamos dando cuenta de cuánto la amamos, mucho más de lo que creíamos en nuestra juventud. Todos aquellos que tengan el privilegio de tener a su madre, no dejen de mimarla, sean su apoyo y fortaleza, cuiden de ella, como lo hizo siempre con nosotros, no nos enojemos por sus cambios de humor, los años cansan, los problemas que tuvieron que resolver han sido agotadores, las palabras que muchas veces recibieron hirieron sus almas, aunque sus sentimientos siempre prevalecieron y perdonaron a quienes las dijeron, así como las veces que tuvieron que ejercer todas las profesiones del mundo para hacer de nosotros lo que ahora somos. Si nos remontamos a los orígenes de esta celebración veremos que aparece en Egipto en los vestigios de la diosa madre, llamada Isis; en la Mitología Griega, encontramos a Rea y en Roma, a Cibeles; en todos los casos eran días de consagración. En la tradición católica, es la Virgen Madre la que impregna los sustratos de estas fechas. Antes de la Reforma del Concilio Vaticano II el 11 de Octubre, en el Calendario Litúrgico de la Iglesia Católica, se conmemoraba el amor hacia la Virgen María (hoy se celebra el 1º de Enero). Pasado el tiempo y para garantizar que todos pudieran agasajar a sus madres, se pasó el festejo del día de la madre, para el domingo posterior, quedando así el tercer Domingo de Octubre, sobre todo en nuestro país; tradición acordonada al patriarcado más profundo y por suerte modificada poco a poco con el correr de los años. En Inglaterra, durante el siglo XVII, se instaura el domingo como día para honrar a las madres ya que era cuando las señoras permitían a sus "criadas" tomarse el día libre para poder ir a visitar a las suyas. Como vemos a través del tiempo, la sociedad cambia, se transforma y evoluciona, pero el amor que emana de las madres siempre sobrevivirá a través del tiempo. Muchas felicidades a todas las madres en este día.

El Rincón de Aléthea:

Tercer Domingo de Octubre; Día de la Madre

Por Angela Monsalvo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar