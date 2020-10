La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 15/oct/2020 Olvidados:

De todo un poco (Parte 16)

Olvidados: Respetuosamente: a vos te conocen, ¿vos los conoces a ellos? Te acuerdas cuando de joven te decían al opinar sobre un tema "a vos te falta estaño pibe". Que estaño tuviste durante tus años de vida? El estaño eran las horas que te pasabas en el boliche después de trabajar 8 o 10 horas, donde se reunían a comentar los hechos cotidianos de todo lo que sucedía los "eruditos" de ese entonces que eran los que pasaban los 25 abriles. Era el despertar a la vida en sociedad, comenzando a interesarse de los problemas políticos, sociales, de la vida diaria, que eran los que iban a moldear tu futura existencia. Lo más importante era, que en esos lugares, te podías encontrar cara a cara y escuchar a los políticos de ese entonces y saber lo que pensaban (o no) y las propuestas que tenían, haciendo su campaña, buscando tu voto, y lo mejor, a veces, te podían preguntar que pensabas vos sobre el tema, aunque esto sucedía pocas veces. Siempre se mantuvo la diferencia etaria, salvo en especiales circunstancias. Hoy eso ya no existe, en la era de las comunicaciones está internet. Ahí qué vas a saber, solo lo que ellos quieren que escuches. Pero tiene una ventaja, podés saber cuándo mienten, sin que puedan decir "yo no dije eso". Porque todo queda grabado, agrandado y certificado. Aunque ellos le dan muy poca importancia, pues una vez que llegaron al poder, se transforman en los grandes mentirosos de siempre. Lo más peligroso, es que nunca vas a tener la oportunidad de saberlo hasta después de haber emitido el voto, si no escuchas todas las campanas objetivamente. Cuando comencé esta columna opté por usar varias preguntas, que me gustaría me contesten antes de emitir el voto. Simples preguntas como las que haría en una entrevista de trabajo a un desocupado: Me gustaría conocerte? Quiero saber de vos? Y de esto qué sabes?, cualquier otra cosa que pueda ayudarme a definir mi apoyo a alguna candidatura con un mínimo de conocimiento de la persona, para que no me vuelvan a engañar. Si todo lo antedicho te parece muy infantil, te pido algo que tengo siempre presente pero en lo que nunca baso mis notas, mirar la realidad indubitable del pasado. Mira la realidad de los últimos 10, 20, 40, 50, 100 años, saca de tu mente la obscura nube que empaña tu memoria. Siempre existieron, existen y existirán quienes consideran que ser político significa lograr el absolutismo del poder que permite ejercer la autoridad, pero que le corresponde al único y verdadero soberano que es el pueblo. Los actos ya no desaparecen por la amnesia de las palabras que se llevó el viento. ¿Por qué debemos nuevamente ser sepultados por el autoritarismo, la soberbia y arrogancia de quienes no quieren más que llegar al poder para su propio beneficio? "Pienso, luego existo" dijo René Descartes, resumiendo su proceso intelectual y filosófico, afirmando que la verdad solo se encuentra mediante la razón. Del principio del soliloquio de Hamlet "Ser o no ser…" podemos deducir que siempre debes dudar de lo que te dicen y podrás llegar a estar más cerca de la razón.

