ZÁRATE HABILITÓ LA NAVEGACIÓN PARA PESCAR Una grata e inesperada noticia anunció que por Decreto Nº568, el Intendente Osvaldo Raúl Cáffaro de la localidad de Zárate a partir del jueves 8 de Octubre dejó habilitada la navegación, SOLO PARA PESCA DEPORTIVA y para personas que tengan que realizar tareas o actividades agrícolas ganaderas por este medio de locomoción. De esta forma el Camping Recreo Keidel ubicado sobre el Paraná Guazú y pasaje Talavera perteneciendo al partido de Zárate habilitó su bajada de embarcaciones, la misma está abierta todos los días en el horario de 8 a 19 horas. Cabe destacar que se debe mantener sobre la embarcación una distancia mínima de dos metros entre los tripulantes y que el cupo máximo de personas a transportar está delimitada al 50% de la capacidad máxima de la embarcación, a exención de grupos familiares. Tener presente que dicha habilitación a navegar es solamente para la pesca deportiva y no habilita a los deportes náuticos deportivos. En otro orden de cosas quiero mencionarles el tener en cuenta los límites provinciales, es decir todos sabemos que desde la mitad del Paraná Guazú hacia la costa frente al Camping Recreo Keidel ya estamos en territorio de la provincia de Entre Ríos, donde no está habilitada la navegación y la pesca deportiva, por lo que les sugiero que de salir en esta zona a pescar deben mantenerse sobre la costa de la provincia de Buenos Aires para no estar en infracción, o de lo contrario optar por salir por el Pasaje Talavera aguas arriba donde no van a tener problemas jurisdiccionales. LLEGARON LOS BAGRES DE MAR Los bagres de mar o también llamados Plateados y cabezones hicieron su segundo ingreso en aguas del Paraná Guazú esta semana. Si recordamos hace un par de meses atrás habíamos ya escuchado anticipadamente de su ingreso en estas aguas, bueno nuevamente parece ser que están visitándonos y los que ya realizaron algunos intentos con estas especies han logrado muy buenos resultados, realizando encarnes tanto con calamar como con anchoítas y sardinas frescas. En nuestra zona no es una especie de las más fáciles para buscar y pescar máxime si se realizan intentos en profundidades mayores a los veinticinco metros, en donde se necesita tener mínimamente en principio cuatro veces el largo del cabo con respecto al fondeo, asegurándonos de esta forma un fondeo seguro. Por otra parte, en estas profundidades y según esté la correntada nuestra plomada va a oscilar entre los 400 y 600 gramos de peso, por lo que necesitaremos también un equipo de pesca de los denominados pesados. Aunque también existen sectores donde se los puede encontrar al paso en profundidades de entre los 10 y 14 metros utilizando ya en este caso equipos y plomadas muchos más livianos. PARANA DE LAS PALMAS - CAMPANA Como todos sabemos continúa habilitada la pesca en la localidad de Campana tanto de costa como de embarcada, en esta última modalidad no importando la eslora de la embarcación con un máximo de dos personas. Esta semana se comenzó a dar con ejemplares de bogas algunas de muy buenos portes con muchos ejemplares que rondan el kilo y medio a dos de peso. La presencia en la variada de bagres amarillos y pati están siempre presente, al igual que las respuestas y capturas de grandes carpas, en algunos sectores de correderas se dieron algunas capturas de muy lindos dorados. Las que se encuentran muy activas son las tarariras que se despertaron ya hace unas semanas del letargo y están tomando el ofrecimiento tanto de carnadas naturales como de artificiales, lo más común es encontrarlas en arroyos y canales o en sectores playos y de juncales. VUELVE LA NAVEGACIÓN A ZONA NORTE EN EL RÍO DE LA PLATA Según recibimos la semana pasada más precisamente el Jueves 8 de Octubre el amigo Héctor Libertad de la página "Navegando con Amigos" nos confirmaba que el Secretario de Gobierno de Tigre Dr. Mario Zamora, habilitaría con protocolo la navegación deportiva en los próximos días y que los distintos reclamos presentados hicieron eco en la Provincia de Buenos Aires, que ya estaban trabajando junto a los municipios en el decreto. Pero solo fue un amague ya que el día viernes 9 de Octubre la contestación de la Secretaria de Gobierno de Tigre fue negativa. En nuestro programa televisivo Nº849 de esta semana Jorge Alberto Robson nos asesora sobre el mantenimiento de las cañas de pesca variada, Aldo Bigatton de Laguna Larga Córdoba continúa mostrándonos la gran variedad de boyas artesanales para pesca de pejerrey que confecciona, Jorge Daniel Aguirre esta semana nos enseña a preparar las pinturas acrílicas para el pintado de señuelos artesanales, como todas las semanas nuestra clásica Galería de Fotos TV 2020 a la que se le suma la galería de videos TV enviada por nuestros televidentes. Este programa lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz hoy y todos los días jueves de 20:00 a 21:30 horas con programación especial por la cuarentena con calificados corresponsales y especialistas, la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.

Semanario del Pescador:

Noticias de la Semana - 15 de Octubre 2020

Por Luis María Bruno

