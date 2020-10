Una gran cantidad de vecinos se sumó a la 4ª Campaña de Donación de Sangre

Contó con el impulso de la peña "Campana es de Boca" y el acompañamiento de la Secretaría de Salud del Municipio. El intendente Abella acompañó la iniciativa y felicitó a todos los organizadores por el compromiso con la comunidad. Con la participación de 100 voluntarios, la Peña "Campana es de Boca" y la Secretaría de Salud del Municipio llevaron a cabo este jueves la 4º Campaña de Donación de Sangre destinada al Hospital Municipal San José. La actividad se realizó en el gimnasio del Campana Boat Club cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad recomendados por el COVID-19. El intendente Sebastián Abella acompañó la iniciativa y felicitó a la comisión directiva de la peña por la gran convocatoria. Además, les agradeció nuevamente el compromiso que tienen con el nosocomio local. "Hoy más que nunca necesitamos estar juntos. La solidaridad y el trabajo en equipo son sumamente importantes para enfrentar la pandemia", enfatizó el jefe comunal. La secretaria de Salud, Cecilia Acciardi, también estuvo presente en la jornada y se sumó al agradecimiento hacia los integrantes de la peña xeneize como también a los técnicos de hemoterapia del hospital municipal. "Desde todo el equipo de Salud queremos agradecer al área de Hemoterapia que está muy comprometido con la crisis sanitaria que hay a nivel de los hemoderivados y al espíritu de la Peña de Boca, que sin la fuerza y sin el empuje de ellos esto no se podía llevar a cabo", remarcó. De igual manera, Acciardi destacó la actitud y la predisposición de los donantes que, pese al contexto, "entienden la importancia de donar sangre" y el acompañamiento del equipo técnico y administrativo del Banco de Sangre de General Rodríguez que abastece al nosocomio local. Por su parte, la jefa de Hemoterapia del hospital, Mariana Olivera, hizo hincapié en la importancia de este tipo de jornadas para salvar vidas. "La sangre es muy necesaria, no tiene sustituto. No hay manera de fabricarla y dependemos absolutamente de la buena voluntad del vecino", explicó. Por ello, añadió, "la idea es seguir convocando a la población a que nos ayude en este objetivo porque las personas siguen necesitando transfusiones y otros hemoderivados". A su turno, el presidente de Interior y Exterior del Club Boca Juniors, Carlos Colombo, expresó su apoyo a todas las peñas del país y, particularmente, a Campana "porque tiene una particularidad: fueron los precursores de esta acción. Estamos muy contentos por la cantidad de gente que se está sumando. Es increíble", señaló. En este marco, también destacó que por primera vez el club Boca Juniors llevó adelante una campaña de socios adherentes y entregó los carnets que quedaron pendientes por la pandemia. Y el presidente de la peña "Campana es de Boca", Raul "Ruli" Galarza, expresó que "es un orgullo enorme poder llegar a los 100 donantes" y que esta iniciativa va más allá de los colores que representan. Convocamos desde Boca pero esto va más allá de la pasión porque estamos hablando de salvar vidas. Y eso es lo más importante. Estamos todos con el mismo objetivo que es colaborar y aportar un granito de arena a nuestro querido hospital", concluyó.

El Intendente saludó al personal de salud y los voluntarios.





La cuarta campaña de donación fue un éxito.





Las autoridades agradecieron al CBC por ceder las instalaciones.



Una gran cantidad de vecinos se sumó a la 4ª Campaña de Donación de Sangre

