La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 16/oct/2020 Momentos de tensión en el HCD por Land Nort







El PJ - Frente de Todos solicitó tratamiento Sobre Tablas para un proyecto que buscaba detener las obras de Land Nort en su relocalización en el Camino del Morejón. La iniciativa no logró la adhesión del oficialismo y pasó a Comisión. Tal como lo adelantamos en nuestra edición de ayer, anoche el PJ - Frente de Todos solicitó el tratamiento Sobre Tablas del Expediente Nº 19814: un Proyecto de Ordenanza "suspendiendo la habilitación de obra de la empresa Land Nort en predio donde se pretende instalar una nueva planta, hasta autorización final de la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires y la OPDS". El concejal Marco Colella fue el encargado de fundamentar la "necesidad y urgencia" de la iniciativa, y no ahorró en argumentaciones en contra y sospechas sobre la empresa dedicada al tratamiento de residuos que funcionó por 25 años en un predio del barrio Las Praderas y que ahora busca relocalizarse en las inmediaciones de denominado Camino del Morejón, un sector habilitado para empresas de Categoría 3. A su turno, el concejal Ernesto Meiraldi, de Juntos por el Cambio, adelantó el voto negativo de su banca, argumentando en resumidas cuentas que el proyecto de ordenanza debía ser revisado en Comisión para perfeccionarlo y así asegurarse de evitar potenciales acciones legales por parte de la empresa contra el municipio. Luego de diferentes y tensos cruces entre concejales del oficialismo y la oposición, fue entonces que Colella pidió que se realizara un Cuarto Intermedio para poder revisar el texto del proyecto. La moción fue sometida a votación y no prosperó: Juntos por el Cambio votó por lo negativa, salvo Romina Buzzini que se abstuvo. Luego, se votó el tratamiento Sobre Tablas, con el mismo resultado que el anterior, siendo la segunda vez en el año que Buzzini se diferencia de su bloque y también con una abstención: la primera fue en junio pasado, cuando la UV pidió Tablas para declarar "ilegal" la designación de la concejal Romina Vulich como titular de la Agencia de Recaudación Municipal, ente administrativo que en ese entonces se encontraba en gestación. También fueron tratados Sobre Tablas y aprobados los siguientes Asuntos Entrados: un Proyecto de Ordenanza del Bloque Juntos por el Cambio "condonando deuda por Tasa de Servicios Generales a establecimientos del rubro salones de fiestas que no han desarrollado actividad durante la pandemia"; un Proyecto de Resolución del Bloque Justicialista Frente de Todos declarando de Interés Legislativo "la realización de las XV Jornadas de Historia Regional Investigación y Enseñanza de la Historia" organizadas por el Instituto 14; y un Proyecto de Ordenanza del Ejecutivo "eximiendo del pago de tasas municipales correspondiente al año 2020 a los transportistas escolares de la Ciudad de Campana". En cuanto a los Despachos de Comisión aprobados anoche, se destacan entre otros el Proyecto de Ordenanza del Ejecutivo "prorrogando plazo establecido en Ordenanza 6974/19 hasta el 30-04-21 para el llamado a licitación pública para el servicio público de transporte de pasajeros en Campana", el Proyecto de Comunicación del Bloque Justicialista Frente de Todos "solicitando suscribir Convenio con el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación para el ingreso al Programa Acompañar"; el Proyecto de Ordenanza del H.C.D. declarando la emergencia pública en materia social por violencias por razones de género en el ámbito de la Ciudad de Campana e implementando un "Plan de Acción Municipal contra las Violencias por Motivos de Género" para la prevención, asistencia y erradicación de violencia contra las mujeres y diversidades.

El "Plan de Acción Municipal contra las Violencias por Motivos de Género" quedó aprobado como una iniciativa conjunta de todos los bloque del HCD





Anoche fue la segunda vez en el año que Romina Buzzini vota diferente que su bloque.





Marco Colella pidió un cuarto intermedio para revisar el texto de su proyecto sobre Land Nort. Su iniciativa no prosperó y pasó a Comisión. HOMENAJE DE CASARETTO A fin de conmemorar el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, la presidente del cuerpo, Marina Casaretto, hizo uso de una banca para reflexionar sobre concientizar a los vecinos sobre esta patología y la importancia de realizar testeos tempranos para prevenirla. VIDEO DE LA SESION: #Video HCD Campana: Sesión Ordinaria, 15 de Octubre de 2020. https://t.co/VEe9IGrCrK pic.twitter.com/eFDr4vw7MI — La Auténtica Defensa (@LADdigital) October 15, 2020

Momentos de tensión en el HCD por Land Nort

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar