La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 16/oct/2020 Joven mujer forcejea con un delincuente armado







Ocurrió el domingo en horas de la noche, cuando una mujer de 23 años aguardaba el colectivo. El ladrón le sustrajo pertenencias y huyó. La víctima asegura que está identificado, pero que las autoridades no intervienen. Fue un robo que solo por azar no terminó en fatalidad. En la noche del domingo, una joven de 23 años fue asaltada a mano armada en una parada de colectivos del barrio Ariel del Plata. Durante el robo, la chica forcejeó con el delincuente y llegó a levantarle el arma, aunque no se registró ningún disparo. Tras el forcejeo, el delincuente le arrancó la riñonera y huyó llevándose consigo diversas pertenencias personales de la mujer, entre ellas su celular Samsung y 700 pesos en efectivos. El hecho ocurrió sobre Colectora Sur a la altura del cruce con calle Aguiar, cuando la joven se aprontaba a tomar el 228 o el Chevallier. En su denuncia, radicada minutos después del robo, la joven describió a su asaltante como un sujeto masculino de entre 17 y 22 años, 1.60 de altura, delgado, de tez trigueña y cabello oscuro. La abordó desde atrás y con el arma desenfundada, no dándole chance de escapar. Sin embargo, la joven reaccionó sujetando del brazo a su atacante y levantándole el arma en dirección al cielo. "Me quise defender y le levanté el arma para arriba. Podría haber sido una desgracia, Agradezco a la vida que no me pasó nada, que no se disparó accidentalmente, por suerte", contó la mujer, mamá de un pequeño, a La Auténtica Defensa. De acuerdo al testimonio de la víctima, el malviviente abandonó el refugio en dirección al barrio La Josefa, cruzando por medio de la autopista Panamericana. Ella por su parte llegó corriendo a una heladería cercana, donde fue asistida. Pronto llegaron familiares. Lo que más le preocupa a la joven por estas horas es recuperar la documentación de ella y su pequeño hijo. Pero también guarda indignación por la supuesta inacción de las autoridades, que tendrían identificado al delincuente que, según le comentaron a la mujer, debería guardar arresto domiciliario. "La Policía me dijo que ya lo conocía, porque tiene arresto domiciliario", aseveró la víctima. "Me dijeron que tiene 28 años". Una de las claves para dar con la presunta identificad del malviviente fue el celular robado, que mediante una aplicación de geolocalización arrojó su paradero: la esquina de Rígoli y Félix Fernández.

La mujer esperaba el colectivo en la vecinal cuando fue sorprendida por un delincuente armado que cruzó la ruta.



