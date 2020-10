La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 16/oct/2020 Municipales:

El Sindicato desplegó ayer la primera gran acción de protesta contra el Gobierno local. Recibió el apoyo de otros gremios, políticos opositores y de las organizaciones sociales. Para hoy está programado un encuentro virtual convocado por el Ministerio de Trabajo bonaerense. La paritaria de los municipales está estancada y este jueves, como respuesta a la falta de entendimiento, el Sindicato organizó una olla popular en la plaza Eduardo Costa. Durante la jornada, que se extendió desde las 10 de la mañana hasta bien entrada la tarde, los municipales recibieron el apoyo de otros gremios, de políticos de la oposición y también de organizaciones sociales. "Estamos haciendo una olla popular organizada por el Sindicato de Trabajadores Municipales. La idea es visibilizar ante la comunidad de Campana la intransigencia que está demostrando el Departamento Ejecutivo para con sus trabajadores. Realmente tenemos unos sueldos muy bajos, que no se actualizan desde fines de diciembre de 2019, y la situación económica de los compañeros es lamentable", expresó Norberto Burgueño, secretario de Prensa, en diálogo con la prensa local. La negociación se empantanó debido a la negativa del Gobierno de presentar una cifra concreta de actualización salarial para el período 2020. Así se desprende de las sucesivas actas legales, en donde a la vez quedó registrada su intención de incorporar al básico los últimos aumentos otorgados por decreto, correspondientes al período 2019, y de rever el otorgamiento de licencias especiales, junto al aporte que sus empleados hacen al Sindicato. "En las reuniones paritarias, que veníamos pidiendo hace rato y recién hace un mes que nos pudimos juntar, la propuesta que hemos recibido es 0 por ciento de aumento, nada para los trabajadores. Y realmente es inadmisible", expresó Burgueño. Lo que el Gobierno se comprometió a garantizar es el pago regular de los salarios, en un contexto de grave crisis económica y fuerte caída de la recaudación. "Nosotros entendemos, somos conscientes de que hay una crisis no solo en Campana sino en todo el mundo, pero también hay que entender la crisis que están pasando los trabajadores municipales, buena parte de los cuales son los que le están poniendo el pecho a esta pandemia, no dejando de prestar servicios a la comunidad", manifestó el secretario de Prensa gremial. "La pandemia retrasó la negociación, pero a esta altura la situación es realmente insostenible". Este viernes en horas de la mañana está previsto que las partes vuelvan a encontrarse: será en el marco de una audiencia virtual convocada por el Ministerio de Trabajo bonaerense, entidad a la que el gremio dio intervención por considerar que el Gobierno en la última reunión paritaria mostró "falta de voluntad" al no presentar ninguna suba concreta. Según pudo averiguar La Auténtica Defensa, tanto los representantes sindicales como los del Municipio se conectarán. Uno de los temas sobre los que probablemente el Sindicato exigirá precisiones es el bono a los trabajadores que se desempeñaron durante la pandemia que el Ejecutivo tiene bajo análisis. Al respecto, Burgueño señaló que al gremio "no llegó ninguna notificación", tomando conocimiento a través de los medios. Aún así, sentó su posición: "Nosotros decimos que si lo único que va a dar es un bono para los que trabajaron en la pandemia, es discriminatorio. Estamos de acuerdo con que se de una recompensa a aquellos que trabajadores que le pusieron el pecho a la situación durante la pandemia, pero también hay que pensar en que muchos no trabajaron no porque no quisieron sino porque había un decreto presidencial que los eximía". BARRICHI, ACOMPAÑANDO DESDE CASA El secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana, Carlos Barrichi, está siguiendo de cerca el estado de las negociaciones y acompañó desde casa la olla popular de ayer debido a cuestiones de salud. Así lo informó a este medio el secretario de Prensa del gremio, Norberto Burgueño, quien precisó que el líder sindical se encuentra recuperándose de afecciones respiratorias crónicas no relacionadas a COVID-19. Además, recordó que Barrichi se encuentra dentro de la franja etaria de riesgo, por lo que debe extremar los cuidados preventivos en contexto de pandemia. Aun así, venía desempeñando sus funciones de manera presencial hasta hace pocos días. "EL CORAZÓN DEL MUNICIPIO" Entre otros políticos, ayer estuvo presente en la plaza Eduardo Costa la diputada provincial Soledad Alonso, solidarizándose con el reclamo de los trabajadores municipales. "Es un reclamo justo y genuino, y esperamos que se pueda destrabar lo antes posible porque lleva mucho tiempo, ni siquiera pudieron cerrar las paritarias del año pasado. Hablamos de trabajadores municipales que están al servicio de un Intendente para quien, evidentemente, sus salarios no son prioridad (…). Estoy acá acompañando este reclamo como presidenta de la Comisión de Trabajo de la Cámara baja bonaerense, y es parte de mi rol no mirar para otro lado (…). No hay que olvidar que los trabajadores municipales son el corazón del Municipio, son los responsables de que las decisiones del intendente se lleven a cabo y se efectivicen, más aún en un contexto de pandemia", señaló Alonso. También acompañaron el reclamo de los municipales los concejales Marco Colella y Romina Carrizo y el consejero escolar Alejo Sarna, entre otros políticos locales.

