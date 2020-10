La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 16/oct/2020 Abella encabezó una reunión virtual con eje en la educación







Con referentes de Juntos por el Cambio, el Intendente conversó con directores, docentes y familias sobre la realidad que está atravesando la comunidad educativa en el marco de la pandemia. Titulada "Hablemos de educación", el intendente Sebastián Abella estuvo al frente de una reunión virtual de la que participaron directores, docentes y familias. Junto a la secretaria de Desarrollo Social, Educación y Cultura, Elisa Abella, y referentes de Juntos por el Cambio, el jefe comunal escuchó las inquietudes de la comunidad educativa en el marco de la pandemia. Al encuentro realizado a través de la plataforma Zoom, se sumó también el ex ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocciaro, quien, al igual que el resto de los participantes, manifestó la necesidad de que los alumnos vuelvan a las clases presenciales, respetando estrictos protocolos. En este sentido, Abella expresó que quien determina el retorno a las escuelas no es el Municipio, sino que es el gobierno Provincial. De hecho, de los 135 municipios bonaerenses, solo en 21 distritos se podrán reabrir las instituciones educativas. Durante la reunión, impulsada por el Pro Provincia, las autoridades brindaron detalles del proyecto de Ley aprobado por la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires y apoyado por el Concejo Deliberante de la ciudad, que tiene por objetivo otorgar un aporte extraordinario a las instituciones de gestión privada. El mismo tiene la finalidad de garantizar la continuidad pedagógica de los alumnos ya que la emergencia sanitaria por el Covid-19 trajo aparejado serios problemas financieros para las escuelas y jardines de infantes. No obstante, Elisa Abella explicó que, como parte de una primera etapa, el Municipio, con inspectores de seguridad e higiene, está realizando un relevamiento edilicio de las distintas escuelas estatales que reciben el Servicio Alimentario Escolar (SAE). En los próximos días, se llevará a cabo en el resto de las instituciones de gestión pública. El objetivo de estas acciones es detectar las necesidades de cada establecimiento y diseñar un protocolo y plan estratégico que, al momento de regresar a las clases, los alumnos y docentes puedan hacerlo de forma segura y así prevenir contagios de Covid-19. De la reunión virtual también participaron la subsecretaria de Cultura y Educación, Nancy Bianchi; la directora de Educación, Milva López Pereyra. También formaron parte la presidenta del Consejo Escolar, Nelda García, consejeros escolares e inspectoras areales.

Con referentes de Juntos por el Cambio, el Intendente conversó con directores, docentes y familias sobre la realidad que está atravesando la comunidad educativa.



Abella encabezó una reunión virtual con eje en la educación

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar