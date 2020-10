La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 16/oct/2020 Presentaron el informe sobre el aumento de tasas ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia







La Concejal del PJ-Frente de Todos, Romina Carrizo, elevó a documentación al organismo de control, en medio de múltiples reclamos vecinales por los fuertes incrementos registrados en la boleta de servicios generales. "Las tasas van a bajar en tanto el Intendente tenga la voluntad política de dejar de meterle la mano en los bolsillos a los vecinos y vecinas" dijo la edil. Finalmente, se concretó la presentación del informe ante el Honorable Tribunal de Cuentas respecto a la situación tributaria local producto de la ordenanza 6994 que promovió la creación de la Agencia de Recaudación, la cual determina el valor de las tasas municipales que se le imprime a los vecinos, las cuales presentaron fuertes aumentos en el último período originando varios reclamos de los contribuyentes. La Concejal del PJ-Frente de Todos, Romina Carrizo, hizo entrega de la documentación al organismo provincial, y recordó que la mencionada ordenanza "fue votada por una Concejal que luego fue puesta a cargo del organismo creado, en clara violación a la Ley Orgánica Municipal, y que además quita competencias a los ediles habilitando a dicha Agencia a legislar de forma general, mediante un mecanismo ilegal y por lo tanto no debiera existir". Los aumentos en la tasa de servicios generales han sido vinculados directamente a la creación de la nueva Agencia y la aprobación de las ordenanzas fiscal e impositiva. "El objetivo de ésta nota no es el de bajar las tasas, ya que eso es potestad y pura voluntad política del Intendente, quien debemos recordar que en las dos oportunidades en las que tuvo mayoría en el Concejo, aprovechó para crear nuevas o aumentar las tasas existentes" dijo la edil. Carrizo insistió: "Las tasas van a bajar en tanto el Intendente tenga la voluntad política de dejar de meterle la mano en los bolsillos a los vecinos y vecinas. Los contribuyentes no pueden pagar entre $7000 y $9000 mensuales de servicios generales. Es desproporcionado y termina transformando una tasa en un impuesto". Finalmente, la Concejal pidió la derogación de la ordenanza 6994 que crea la Agencia de Recaudación, además de regularizar el mecanismo de determinación de las tasas "y dejar de aumentar irracionalmente en el marco de la pandemia que vivimos y donde todos sufrimos las consecuencias" sostuvo.

