La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 16/oct/2020 Alejo Sarna: "Tenemos que seguir apostando a la educación pública"







El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires invirtió $945.931 en la Escuela Primaria 1, la Escuela Secundaria 1 y en la primera etapa para el jardín 912, la Escuela Secundaria 10, y para las Primarias 1, 5 y 8. En su segunda etapa para los Jardines 911 y 919, invertirá más de $5 millones, por el Programa Especial de Emergencia Educativa. El Consejero Escolar por el Frente de Todos Campana Alejo Sarna junto a Nahuel Rivas referente del Partido Solidario y docente de la ciudad, destacaron el compromiso del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires con la educación pública, particularmente con una importante inversión en materia de infraestructura escolar a través de los trabajo de pintura en la Escuela Primaria 1 y la Escuela Secundaria 1, con una inversión de $945.931, y las obras en la primera etapa para el jardín 912, la Escuela Secundaria 10, y para las Primarias 1, 5 y 8, y en su segunda etapa para los Jardines 911 y 919, con una inversión total de más de $5 millones, por el Programa Especial de Emergencia Educativa. Nahuel Rivas valorizó "el compromiso del Gobernador Kicillof con la educación pública, donde la pandemia generó graves consecuencias económicas y financieras y una fuerte caída en la recaudación, pero eso no fue motivo para no hacer lo que se debía hacer que es invertir en la infraestructura escolar que el Gobierno de Vidal dejó diezmada, con una gran desinversión". Por su parte el Consejero Escolar por el Frente de Todos Campana Alejo Sarna celebró que "tengamos un Gobierno Provincial que asume la responsabilidad de gestionar soluciones, sobre todo en algo tan importante como lo es la infraestructura escolar" señaló Sarna, quien aseguró que "esto es fundamental para garantizar condiciones seguras y agradables para las y los chicos, para el personal directivo, docente y auxiliar". Para finalizar, Alejo Sarna argumentó que "tenemos que seguir apostando a la educación pública, que como señaló el Gobernador Axel Kicillof, es la "fabrica más importante de sueños y oportunidades con la que cuenta el país, sin educación no hay futuro posible para la ciudad".



Alejo Sarna: "Tenemos que seguir apostando a la educación pública"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar