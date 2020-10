Entre otros políticos, ayer estuvo presente en la plaza Eduardo Costa la diputada provincial Soledad Alonso, solidarizándose con el reclamo de los trabajadores municipales.

"Es un reclamo justo y genuino, y esperamos que se pueda destrabar lo antes posible porque lleva mucho tiempo, ni siquiera pudieron cerrar las paritarias del año pasado. Hablamos de trabajadores municipales que están al servicio de un Intendente para quien, evidentemente, sus salarios no son prioridad (…). Estoy acá acompañando este reclamo como presidenta de la Comisión de Trabajo de la Cámara baja bonaerense, y es parte de mi rol no mirar para otro lado (…). No hay que olvidar que los trabajadores municipales son el corazón del Municipio, son los responsables de que las decisiones del intendente se lleven a cabo y se efectivicen, más aún en un contexto de pandemia", señaló Alonso.

También acompañaron el reclamo de los municipales los concejales Marco Colella y Romina Carrizo y el consejero escolar Alejo Sarna, entre otros políticos locales.