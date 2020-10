La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 16/oct/2020 Choque en la Sarmiento







Fue en las inmediaciones de la plaza 1ero de Mayo ayer por la tarde. Una lesionada. Un Volkswagen Cross colisionó con un Chevrolet Corsa ayer cerca de las 17 en las inmediaciones de la plaza 1ero de Mayo, generando inconvenientes en el normal flujo del tránsito sobre el boulevard Sarmiento. Fruto del accidente, una mujer sufrió lesiones que aparentemente no revestían mayor gravedad, pero ameritaron que la ambulancia del SAME la trasladara al Hospital San José para que sea revisada. En el operativo intervino personal del Comando Patrulla asignado a la zona 4.

#Dato choque en Bv. Sarmiento Plaza 1°de Mayo, 17:45hs. Una VW T-Cross y un Chevrolet Corsa que cruzaba. La mujer de la camioneta con golpes varios fue trasladada por ?? SAME al hospital San José. En el lugar Comando Patrulla ?? zona pic.twitter.com/LNcndYYXMN — Daniel Trila (@dantrila) October 16, 2020

Choque en la Sarmiento

