La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 16/oct/2020 Parravicini:

"La pandemia demostró la importancia de la soberanía alimentaria"







Con motivo del día mundial de la alimentación, desde el Frente Grande Campana expresaron la necesidad que la sociedad vuelva a valorizar la producción propia de alimentos, "No estamos planteando nada que no se haya hecho, el ejercicio de la soberanía alimentaria, empieza desde abajo, de una semilla, un recipiente vacío, una cubierta vieja llena de tierra en una vereda, tampoco necesitamos que nos digan que hacer, tal vez más correcto sería, necesitamos saber cómo hacerlo". El 16 de octubre se celebra el día mundial de la alimentación, definido en 1979 por la FAO. Esta muestra de buena fe, estableciendo un día de concientización mundial, toma un nuevo significado a través de los Movimientos Sociales, como Vía Campesina, que establecieron ese día como el Día Mundial por la Soberanía Alimentaria. Desde el Frente Grande de Campana señalaron la importancia de revalorizar esta fecha para visibilizar la soberanía alimentaria como una práctica a desarrollar. Gustavo Parravicini indicó "En el foro de ONG/OSC en el 2002 se definió a la Soberanía Alimentaria como el derecho de cada pueblo, comunidad y país a definir sus propias políticas agrícolas, pastoriles, laborales, de pesca, alimentarias y agrarias que sean ecológicas, sociales, económicas y culturalmente apropiadas a sus circunstancias exclusivas. Esto incluye el derecho real a la alimentación y a la producción de alimentos, lo que significa que todos los pueblos tienen el derecho de tener alimentos y recursos para la producción de alimentos seguros, nutritivos y culturalmente apropiados, así como la capacidad de mantenerse a sí mismos y a sus sociedades". Continuando, desarrolló "Ahora bien, América Latina, ya era una de las regiones más desiguales del planeta antes de la pandemia, pero si ponemos en foco un dato terrible de la OXFAM, según el cual desde marzo de 2020, emerge un nuevo multimillonario, mientras que millones de personas caen abruptamente en la pobreza y en la indigencia, vemos con claridad, que la definición y buena FE de la FAO, no ha sido suficiente, sobre todo si para combatir el hambre y la desigualdad, se utilizan políticas que concentran riqueza, la cual nunca llegará al común del pueblo". En ese sentido el titular del Frente Grande de Campana destacó el rol de la pandemia en torno a ese tema "Ante el COVID, la situación de emergencia alimentaria, la vulnerabilidad de niños, viejos, la precarización del trabajo de los activos, y en un mundo globalizado, donde podemos ver instantáneamente la muerte y el declive, tan seguido que deja de ser noticia como ejercer la soberanía desde cada uno de nuestros lugares. Y a eso vamos, cuando decidimos autogestionarnos, ahí, vamos a la mínima expresión de un movimiento que ha tratado desde hace años de reducir la brecha, ¿qué puedo hacer yo, con lo que tengo? ¿Qué puedo reutilizar en ese proceso, de autogestión para no generar tanta basura y tener un espacio para cultivar?, ¿cómo cuido el agua?, ¿cómo cuido mi alimentación?, ¿cómo me preparo para el después?" "No estamos planteando acá, nada revolucionario, no estamos planteando nada que no se haya hecho, el ejercicio de la soberanía alimentaria, empieza desde abajo, de una semilla, un recipiente vacío, una cubierta vieja llena de tierra en una vereda, tampoco necesitamos que nos digan que hacer, tal vez más correcto sería, necesitamos saber cómo hacerlo". "Lo que se intenta transmitir desde este espacio, es aquello que nuestros ancestros, y no me refiero a los europeos que llegaron como inmigrantes, ya que ellos replicaban lo que los suyos le enseñaron, debo decir que las comunidades originarias de América toda, se han encargado de proveer de biodiversidad a todo un continente, esta es la verdadera globalización. Humanos de diferentes tiempos y lugares haciendo lo mismo casi automáticamente, algo que hemos olvidado". En esa línea, Parravicini comentó el proyecto "Nuestra Huerta" que realiza el Frente Grande a nivel local desde sus redes para visibilizar esa actividad. "Un ejemplo sencillo es generando nuestras semillas, ¿cómo?, de los restos de cocina, de los desperdicios de verdulería, usando y guardando para el año que viene. Pensar que una caja de jugo es una maceta, y no tirarla, guardarla, usar cajones viejos, descartables, ya que no es necesaria una gran cantidad de espacio para cultivar. Aprender a hacer tu propia "tierra buena", con la descomposición de materiales orgánicos, regar lo justo y suficiente. Cuidar los recursos, ya que hay pocas cosas que merezcan ir al tacho de la basura. Estas pequeñas acciones, nos vuelven observadores, nos hacen sentir que formamos parte de una cuestión mayor" Para concluir, reflexionó "Se imaginan cómo sería vivir en un ambiente, donde en plazas y lugares públicos, aparte de flores, hubiera alimentos?, hace poco un grupo de jóvenes manifestó la intención de recuperar un galpón del ferrocarril para realizar allí, un centro cultural, porque no imaginarse una gran huerta, un lugar que embellezca aún más esos alrededores? Imaginemos una huerta demostrativa, donde se pueda ir a ver, como cultivar, ver la dinámica y el proceso, no es imposible. Porque no invitar, en la llamada post pandemia a los viejos, para que cuenten como hacían sus quintas a los más chicos?, porque no imaginarnos una sociedad donde algo quede, y no todo sea inmediato y descartable". "El COVID creo que nos ha enseñado a ser pacientes, y debemos serlo para reparar, y para construir, por ejemplo… a partir de una semilla. La soberanía alimentaria no es una utopía, es ponernos en acción, es dejar de mirar para otro lado, y empezar a hacernos cargo de nuestra propia existencia", culminó.

