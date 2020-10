La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 16/oct/2020 Breves: Noticias de Actualidad

16 de Octubre de 2020







PROMETE VOLVER El ex presidente Mauricio Macri afirmó que en 2023 Juntos por el Cambio va a "volver al poder en la Argentina" con el dirigente que "esté mejor preparado". "En 2023 vamos a volver al poder en la Argentina", resaltó Macri en declaraciones a Infobae, y dijo que el representante que competirá por la Presidencia será "el que esté mejor preparado". "Yo estoy acá para ayudar a los líderes que tenemos, que son muchos", subrayó el ex mandatario nacional. En tanto, aseguró que "por supuesto" volvería a elegir a Marcos Peña como jefe de Gabinete, y evaluó que ese cargo "históricamente actuó de pararrayo del Presidente". OTRO SALTO El dólar blue saltó a un máximo histórico de $171 en la city, mientras las cotizaciones financieras experimentaron un fuerte aumento y el Banco Central vendió en torno a US$ 50 millones en una jornada con renovadas presiones cambiarias. El miércoles el dólar paralelo había retomado la tendencia alcista, al ganar $1 y operar a $167. Este jueves, subió por segundo día consecutivo al trepar $4 con relación al día anterior y llegar así a un récord de $171. En el sector mayorista, la moneda norteamericana avanzó sólo un centavo, hasta $77,47. Tras los últimos movimientos, la brecha cambiaria creció a 120,7 por ciento. PLAN GAS Desde el mega yacimiento no convencional de Vaca Muerta, el presidente Alberto Fernández lanzó el Plan Gas con el objetivo de potenciar la producción, crear empleos y atraer inversiones, y prometió "volver a poner de pie a un país que había quedado muy lastimado". Con un acto en el yacimiento de Loma Campana, situado en la localidad de Añelo, el jefe de Estado garantizó que el nuevo programa permitirá "darle al país el gas que necesitan los argentinos para vivir y las industrias para producir". Según el Gobierno, el plan denominado de "Promoción de la Producción de Gas Argentino" permitirá sustituir importaciones, generando un ahorro por unos u$s 5.629 millones de dólares y un alivio fiscal de u$s 1.172 millones hasta 2023. De acuerdo con estimaciones oficiales, habrá un incremento en la recaudación de u$s 2.525 millones con participación equitativa de todas las regiones productoras. TRABAJOS PÉRDIDOS El número de asalariados registrados del sector privado cayó 4,9% interanual en julio, ya que en ese período se perdieron 302.500 puestos de trabajo, informó la Unión Industrial Argentina (UIA). Así, suman 23 los meses de caída del empleo asalariado registrado privado, de acuerdo con el último informe laboral de la central fabril. Para la industria, la caída interanual fue del -2,5% (-27.558 puestos): esa contrasta con la registrada en otros sectores como construcción (-28,6%) y hoteles y restaurantes (-12,9%), donde las medidas de aislamiento tuvieron un mayor impacto en la actividad. No obstante, la UIA aseguró que a pesar de las fuertes caídas interanuales del empleo, algunas contracciones comenzaron a desacelerarse en términos mensuales. POR ANCITIPADO Una cifra récord de ciudadanos emite su voto anticipado para las elecciones presidenciales estadounidenses del 3 de noviembre próximo. En Ohio, Chicago, Georgia, Virginia, Texas y otros estados, millones de estadounidenses ya han emitido su voto en una votación anticipada con niveles de participación récord, que ha colapsado las mesas electorales antes del enfrentamiento entre el presidente republicano y su rival demócrata el 3 de noviembre. En Texas, largas filas de votantes se han visto a lo largo de la jornada serpenteando por las puertas y por las aceras en diversos lugares de votación repartidos en ciudades de todo el estado. A menos de tres semanas para la contienda, los estadounidenses han emitido más de 10 millones de votos anticipados.



Breves: Noticias de Actualidad

16 de Octubre de 2020

